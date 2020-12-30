Россиянин ограбил дедушку из Житомирской области, забрав 90 тысяч гривен

В столице полиция задержала гражданина Российской Федерации, который украл у пенсионера из Житомирщины 90 тысяч гривен. О разоблачении вора рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"27 декабря в полицию обратился 80-летний житель с. Яцковичи. Дедушка пожаловался на неизвестного мужчину, который ограбил его просто в доме, отобрав 90 тысяч гривен. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Овручского отделения полиции, сотрудники которой выяснили, что незнакомец в то утро разъезжал по селу автомобилем и предлагал местным купить у него электроинструмент. На это предложение согласился пожилой заявитель. Договорившись о стоимости товара, хозяин пошел к своему дому, чтобы приготовить нужную сумму. Однако ловкач зашел вслед за дедушкой и, пока тот пересчитыывал купюры собственных сбережений, вырвал деньги из рук и быстро убежал прочь", - отмечают правоохранители.
Ориентировка с описанием мужчины и транспортного средства, на котором тот передвигался, срочно были направлены внешним нарядам полиции. Кроме того, на территории северных районов Житомирщины были введены специальные меры по выявлению и задержанию подозрительной машины.
"С помощью камер видеонаблюдения мы отследили похожие по описанию автомобили, направление их движения и проверили владельцев. В результате разоблачили подозреваемого в причастности к преступлению"
, - рассказал начальник Овручского отделения полиции Руслан Прищепа.
Мужчину оперативники разыскали в Киеве и 29 декабря задержали. Это 29-летний гражданин Российской Федерации, который временно проживал в Киеве. По Житомирщине он "путешествовал" в поисках легкой наживы.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч.1 ст.186 (грабеж) УК Украины полицейские проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств. По действующему законодательству задержанному может грозить лишение свободы сроком до 4 лет.
Кому потрібно? Тебе? Иди и трымай.
Таки да.
Обнести кацапію колючим дротом з ровам в котрих плавають голодні крокодили і вони за декілька років перегризуть один одному горло і вся Планета полегшено видихне від тупого засилля неадекватів.
Та навряд капельниці йому чимось допоможуть.
Йому краще ставить клізму через кожен час та так, щоб весь бруд навіть із мізків вимило.
Хоча тобі краще знати, ви ж там вдвох з ним на пару ловите історичних господ і на колінах молитесь на кремлівського ідіота щоб своєчасно видав серебряники на крові..
"О, сейчас начнется, оно уже тут." Лізь під лавку і ховайся, бо Святослав (SlavaNibiru) в останній час перебуває в стані неадеквата і здібний на все, ну як і ти...
это про тебя, болезный
В тебе рамка прицілу збилась, не туди пуляєш. НЕ я вкрав гроші, а твій брат, йому давай оцінку.
І Святославу (SlavaNibiru) також дай таблетку, йому допомогає на короткий час, а потім знов іде в рознос і рветься підкорювать простір переводячи мову на інше. Хвороба складна. Ідіотичний путінський сказ майже не виліковується.
Ха,ха,ха.
От же ж вата дурнувата. Де б гівно не воняло-звідти вилазить коцап. От жеж неймовірна закономірність.
Про таких опущених козлів краще словами класика:
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
Лікуйтесь, несамовиті!
То по чому продажна шкура тепер?
Тоді читай про себе кацапе!
"Русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете". И. Тургенев
Правда про тебе-в десятку?.
Известное, хоть не совсем понятное дело: русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете, а ничего так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей.
Это слова автора (не мысли персонажа), однако хорошо видно, как меняется смысл при приведении подлинной полной цитаты. Русские уважают правду, а художественное преувеличение про то, что русские — «самые изолгавшиеся люди в целом свете» — оставим на совести писателя. Парадоксальные и гиперболизированные высказывания вообще являются характерным приёмом для того, чтобы завладеть вниманием читателя.
То ти про сам факт порядності, чесності і правдивості заговорив?
Добре, але така "правда" котра звучить з вуст рузьких вже перейшла всі межі дозволеного і звучить наче вирок здоровому глузду і над потугами мосвинських османів приховати правду вже сміється весь Світ, відкрито сприймаючи їх на рівні ідіотів. Чувствуєш різницю між ідіотами і брехунами?
Тож твої примітивні опуси в спробах ревізувати слова Тургеньева не що інше як спроба відбілити тих хто погрязь в лоні брехні.
А оце по факту: "Этого не может быть, выфсеврете,ихтамнет,мы не сбивали,оружие откапывают в шахтах, распятые мальчики и пр...." Добавить сюди ще тих ідіотів котрі за компом викидають тони брехні це і буде реальний стан брехливого путінського стада.
"Мы отстали, по крайней мере, лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку."
• Антон П. Чехов
медведя куда дели?
Голодні кацапи по дорозі живцем з'їли, пупкін їх вже майже не кормить, бо колонка несе збитки. А один із них відбився від свого стада і бач що натворив, навіть на схилий вік не подивився. Пограбував сволота стару людину.
вот то, что они сползаюцца на эту территиорию - это проблема