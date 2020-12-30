Россиянин ограбил дедушку из Житомирской области, забрав 90 тысяч гривен

"27 декабря в полицию обратился 80-летний житель с. Яцковичи. Дедушка пожаловался на неизвестного мужчину, который ограбил его просто в доме, отобрав 90 тысяч гривен. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Овручского отделения полиции, сотрудники которой выяснили, что незнакомец в то утро разъезжал по селу автомобилем и предлагал местным купить у него электроинструмент. На это предложение согласился пожилой заявитель. Договорившись о стоимости товара, хозяин пошел к своему дому, чтобы приготовить нужную сумму. Однако ловкач зашел вслед за дедушкой и, пока тот пересчитыывал купюры собственных сбережений, вырвал деньги из рук и быстро убежал прочь", - отмечают правоохранители.