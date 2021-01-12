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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 12 » 11:58:17

Стояли рядом с машиной: в Житомирской области в ДТП погибли двое мужчин

Вчера, 12:19:00 1437 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стояли рядом с машиной: в Житомирской области в ДТП погибли двое мужчин

 В Житомирской области в результате столкновения грузовиков погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января в Пулинском районе. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно установлено, около 18:00 часов на автодорогах между населенными пунктами Пулино-Гута и Ясеновка водитель грузового автомобиля MAN, 60-летний житомирянин, совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ, который стоял на дороге", - отмечают правоохранители.




В результате ДТП водитель ЗИЛ, 33-летний житель г. Винница и его пассажир, 24-летний житель Винницкой области, стоявшие рядом с авто, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирщина
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