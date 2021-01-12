Стояли рядом с машиной: в Житомирской области в ДТП погибли двое мужчин

В Житомирской области в результате столкновения грузовиков погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января в Пулинском районе. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно установлено, около 18:00 часов на автодорогах между населенными пунктами Пулино-Гута и Ясеновка водитель грузового автомобиля MAN, 60-летний житомирянин, совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ, который стоял на дороге", - отмечают правоохранители.
В результате ДТП водитель ЗИЛ, 33-летний житель г. Винница и его пассажир, 24-летний житель Винницкой области, стоявшие рядом с авто, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.