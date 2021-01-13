Житомирский городской совет планирует отправить на приватизацию 39 коммунальных помещений

Житомирский городской совет хочет разрешить в 2021 году приватизацию 39 коммунальных помещений, 22 из которых являются переходными с 2020 года.
Об этом сообщается в соответственном проекте решения сессии
, передает Житомир инфо
.
В перечне помещений, которые можно будет приватизировать в этом году, только 13 не имеют арендаторов. Отметим, что арендаторы могут выкупить коммунальную недвижимость без конкурса, если сделают в арендованных помещениях "неотъемлемое улучшение" на не менее 25% от оценочной стоимости имущества.
Ниже - перечень нежилых помещений, которые впервые попали в список объектов
, которые могут быть приватизированы и это можно будет сделать уже в текущем году.
Также в приложениях к проекту решения сессии есть перечень объектов недвижимого имущества городской громады, приватизация которых была завершена в 2020 году
. Отметим, что из 25 приватизированных помещений через аукцион продали менее трети - только 6 объектов по адресам: ул. Ивана Слеты, 60; ул. Александра Клосовского, 2; ул. Леси Украинки, 43; проспект Мира, 23; ул. Победы, 54; площадь Победы, 6. Остальную недвижимость выкупили арендаторы с помощью "неотъемлемых улучшений".