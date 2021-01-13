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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 13 » 10:28:40

Житомирский городской совет планирует отправить на приватизацию 39 коммунальных помещений

Вчера, 10:41:40 930 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский городской совет планирует отправить на приватизацию 39 коммунальных помещений

 Житомирский городской совет хочет разрешить в 2021 году приватизацию 39 коммунальных помещений, 22 из которых являются переходными с 2020 года.

Об этом сообщается в соответственном проекте решения сессии, передает Житомир инфо.

В перечне помещений, которые можно будет приватизировать в этом году, только 13 не имеют арендаторов. Отметим, что арендаторы могут выкупить коммунальную недвижимость без конкурса, если сделают в арендованных помещениях "неотъемлемое улучшение" на не менее 25% от оценочной стоимости имущества.

Ниже - перечень нежилых помещений, которые впервые попали в список объектов, которые могут быть приватизированы и это можно будет сделать уже в текущем году.



Также в приложениях к проекту решения сессии есть перечень объектов недвижимого имущества городской громады, приватизация которых была завершена в 2020 году. Отметим, что из 25 приватизированных помещений через аукцион продали менее трети - только 6 объектов по адресам: ул. Ивана Слеты, 60; ул. Александра Клосовского, 2; ул. Леси Украинки, 43; проспект Мира, 23; ул. Победы, 54; площадь Победы, 6. Остальную недвижимость выкупили арендаторы с помощью "неотъемлемых улучшений".

Тэги: горсовет, Житомир, приватизация
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 11:04:55, Вчера [Материал]
+2

вот это пидары, нормальные откаты получат, судя по всему
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 12:46:52, Вчера [Материал]
+4

Сначала помещения даются втихаря своим людям. Оценивают по три копейки. Делают "улучшений" на копейку. Вуаля! Есть упырям что сдать в аренду. Так и появляются кучики-моисеевы.
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