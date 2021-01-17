Зеленый рекорд: в Житомирской области высадили наибольшее количество деревьев

В 2020 году в Житомирской области высадили наибольшее количество деревьев в Украине. Зелеными насаждениями засадили 6 478 га. Об этом сообщил на своей Facebook-странице
председатель Гослесагентства Василий Кузевич.
Он отметил, что всего в прошлом было высажено 160 миллионов новых сеянцев деревьев на площади 39 166 гектаров.
В частности, на территории Украинского Полесья - 19 153,5 га. Территорию лесостепи засадили новыми деревьями на 9 422,4 га. В степях высадили 2 903,3 га молодых деревьев. А в Карпатах озеленили 7 597 га.
Рекорд установила Житомирская область. На втором месте - Волынская область, где сеянцы высадили на территории в 5 578,4 га. "Бронзу" получила ее соседка, Ровенская область. В ней обновили 4 963 га.
Наименьшее количество новых деревьев в 2020 году высадили в Одесской области.