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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 17 » 11:40:26

Зеленый рекорд: в Житомирской области высадили наибольшее количество деревьев

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Зеленый рекорд: в Житомирской области высадили наибольшее количество деревьев

 В 2020 году в Житомирской области высадили наибольшее количество деревьев в Украине. Зелеными насаждениями засадили 6 478 га. Об этом сообщил на своей Facebook-странице председатель Гослесагентства Василий Кузевич.

Он отметил, что всего в прошлом было высажено 160 миллионов новых сеянцев деревьев на площади 39 166 гектаров.

В частности, на территории Украинского Полесья - 19 153,5 га. Территорию лесостепи засадили новыми деревьями на 9 422,4 га. В степях высадили 2 903,3 га молодых деревьев. А в Карпатах озеленили 7 597 га.

Рекорд установила Житомирская область. На втором месте - Волынская область, где сеянцы высадили на территории в 5 578,4 га. "Бронзу" получила ее соседка, Ровенская область. В ней обновили 4 963 га.

Наименьшее количество новых деревьев в 2020 году высадили в Одесской области.

Тэги: деревья, лес, Житомирская область
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