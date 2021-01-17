Сфера обслуживания перешла на украинский язык: сможет ли клиент общаться на русском?

В Украине с 16 января вступил в силу законопроект, который обязывает сферу обслуживания полностью перейти на украинский язык общения с клиентами. Но это совсем не означает, что клиенту нельзя общаться на других языках.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил изданию "Сегодня", что клиент может свободно общаться на русском.

"Это не означает, что запрещается общаться на других языках. Когда клиент приходит в супермаркет за продуктами, к парикмахеру подстричься или в аптеку за лекарствами, то на пороге его встретит персонал, обязанный обратиться на государственном языке. Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском – никто этого не запрещает. Главное, будет ли возможность у продавщицы или фармацевта это осуществить", - рассказал Тарас Креминь.



Языковой омбудсмен пояснил, что суровые проверки начнутся только в том случае, если языковое законодательство будет злостно нарушаться.

"Контроль касается тех, кто работает в сфере обслуживания. Если продавец будет общаться на украинском, а клиент – на русском, то я думаю, что они найдут взаимопонимание. Если таких продавцов будут тысячи и каждый из них будет убедительно доказывать красоту и значимость украинского языка, то поверьте, в следующий раз такой покупатель придет и будет говорить на украинском", - рассказал эксперт.



Напомним, что украинский язык станет обязательным и для образовательных услуг, медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг. Государственный язык обязателен для ценников, инструкций, технических характеристик, маркировки, билетов, меню и другой документации. При этом информация может дублироваться на других языках (но ее объем не должен превышать объема украинского).



Когда можно не обслуживать клиента на украинском языке?



Сфера обслуживания полностью переходит на украинский язык общения с клиентами. Но есть и нюансы – язык обслуживания можно менять, причем он должен устраивать обе стороны общения.

Адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Николай Скворцов объяснил, в каких случаях представитель сферы обслуживания может переходить на другой язык общения согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Юрист говорит, что нормативный акт предусматривает, что "по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон".

"Если исходить из буквального трактования данного положения, то инициатором перехода на другой язык должен быть именно клиент. При этом, само по себе общение клиента на отличном от украинского языке не стоит отождествлять с просьбой клиента перейти на другой язык", – объясняет Скворцов.



Но без обращения клиента с целью добиться от собеседника перехода на другой язык обслуживание необходимо продолжать на государственном. Также не стоит забывать о том, что другой язык должен быть "приемлемым" для сторон.

"Выходит, если обслуживающий персонал не владеет языком, на котором общается клиент, то такой язык нельзя назвать приемлемым для сторон, поэтому для облуживания иностранцев следует привлечь персонал без соответствующего языкового барьера", – уточнил юрист.



Отметим, что закон предусматривает штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен. Но на первый раз нарушитель обойдется предупреждением.

Действие нормативного акта распространяется на абсолютно всю сферу обслуживания, включая образовательные услуги, медобслуживание, предоставление социальных, юридических, транспортных и других услуг.

Государственный язык также обязателен для ценников, инструкций, технических характеристик, маркировки, билетов, меню и другой документации.



Какой размер санкций грозит?

На первый раз нарушителю объявляется предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней.

За повторное в течение года нарушение стоит опасаться штрафа в размере от 5100 до 6800 грн.

"Еще закон предусматривает, что с 16 июля 2023 года Кодекс Украины об административных правонарушениях будет дополнен новой статьей, которая предусматривает штраф от 3400 до 8500 грн или предупреждение, если нарушение совершено впервые", – уточняет специалист.



Самый большой штраф, вплоть до 11900 грн, грозит за повторное на протяжении года нарушение.



Кто будет контролировать исполнение закона и как будут доказывать факт нарушений?

В целях содействия функционированию украинского языка как государственного в Украине существует Уполномоченный по защите государственного языка.

Одним из полномочий этого должностного лица является составление протоколов и применение взысканий к лицам, которые "не прошли" контроль за применением украинского языка.

Уполномоченный или его представитель (работник секретариата Уполномоченного) составляет акт о результатах осуществления контроля за применением государственного языка, в котором, среди прочего, описываются выявленные факты и приводится заключение о соблюдении или несоблюдении установленных законом требований о применении государственного языка.

В случае повторного в течение года нарушения Уполномоченный (его представитель) составляет протокол, рассматривает дело о нарушении субъектом хозяйствования требований закона о языке и выносит постановление о наложении штрафов.