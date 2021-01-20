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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 20 » 11:42:27

«Киберполицейский» выманил у житомирянки более 50000 гривен

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«Киберполицейский» выманил у житомирянки более 50000 гривен

 Мошенник под видом киберполицейского выманил у 39-летней житомирянки более 50 тысяч гривен. В настоящее время полицейские разыскивают преступника.

"19 января в Житомирское районное управление полиции обратилась 39-летняя жительница областного центра с сообщением об обмане. По словам заявительницы, около 14 часов на номер ее мобильного позвонил человек, назвавшийся киберполицейским. Он сообщил, что якобы прямо сейчас кто-то пытается рассчитаться ее карточкой за товары на одном из специализированных сайтов продажи. Чтобы "предотвратить преступление", женщине было предложено осуществить ряд действий, которые предусматривали перевод всех средств на резервный счет", - сообщили в полиции.

Женщина поверила "киберполицейскому" и перевела на указанный счет, как впоследствии выяснилось мошенника, более 50 тысяч гривен.

Полицейские должным образом зафиксировали обстоятельства. Событие квалифицировано по ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Тэги: киберполиция, Житомир, мошенник
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