«Киберполицейский» выманил у житомирянки более 50000 гривен

Мошенник под видом киберполицейского выманил у 39-летней житомирянки более 50 тысяч гривен. В настоящее время полицейские разыскивают преступника.
"19 января в Житомирское районное управление полиции обратилась 39-летняя жительница областного центра с сообщением об обмане. По словам заявительницы, около 14 часов на номер ее мобильного позвонил человек, назвавшийся киберполицейским. Он сообщил, что якобы прямо сейчас кто-то пытается рассчитаться ее карточкой за товары на одном из специализированных сайтов продажи. Чтобы "предотвратить преступление", женщине было предложено осуществить ряд действий, которые предусматривали перевод всех средств на резервный счет"
, - сообщили в полиции.
Женщина поверила "киберполицейскому" и перевела на указанный счет, как впоследствии выяснилось мошенника, более 50 тысяч гривен.
Полицейские должным образом зафиксировали обстоятельства. Событие квалифицировано по ч.1 ст.190 (мошенничество) УК Украины.