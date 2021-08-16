Житомирянин взламывал аккаунты в популярной соцсети и собирал деньги «на лечение»

В Житомире киберполицейских разоблачили и задержали 20-летнего парня, который взламывал аккаунты в соцсетях и размещал от чужих имен объявления о помощи на лечение. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила полиция Житомирщины.
"Житомирянин пользовался учетными записями других пользователей в популярной соцсети и от их имени создавал посты о помощи в сборе средств на лечение. При этом указывал свои личные банковские реквизиты. Полученные деньги тратил по своему усмотрению", - говорится в сообщении.
По предварительным сведениям, таким образом парень "заработал" более 50 000 гривен.
В квартире, в которой он временно проживал, правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты, SIM-карты, мобильные телефоны, блокноты с личными записями и другие вещи, которые указывали на его противоправную деятельность.
Следователи полиции начали уголовные производства. По действующему законодательству житомирянину может грозить до 8 лет лишения свободы.