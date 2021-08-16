Житомирянин взламывал аккаунты в популярной соцсети и собирал деньги «на лечение»

"Житомирянин пользовался учетными записями других пользователей в популярной соцсети и от их имени создавал посты о помощи в сборе средств на лечение. При этом указывал свои личные банковские реквизиты. Полученные деньги тратил по своему усмотрению", - говорится в сообщении.