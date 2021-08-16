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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 16 » 11:58:51

Житомирянин взламывал аккаунты в популярной соцсети и собирал деньги «на лечение»

Вчера, 11:52:29 1204 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин взламывал аккаунты в популярной соцсети и собирал деньги «на лечение»

 В Житомире киберполицейских разоблачили и задержали 20-летнего парня, который взламывал аккаунты в соцсетях и размещал от чужих имен объявления о помощи на лечение. Об этом "Журналу Житомира" сообщила полиция Житомирщины.
 

"Житомирянин пользовался учетными записями других пользователей в популярной соцсети и от их имени создавал посты о помощи в сборе средств на лечение. При этом указывал свои личные банковские реквизиты. Полученные деньги тратил по своему усмотрению", - говорится в сообщении.


По предварительным сведениям, таким образом парень "заработал" более 50 000 гривен.

В квартире, в которой он временно проживал, правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты, SIM-карты, мобильные телефоны, блокноты с личными записями и другие вещи, которые указывали на его противоправную деятельность.

Следователи полиции начали уголовные производства. По действующему законодательству житомирянину может грозить до 8 лет лишения свободы.
Тэги: взлом, мошенник, киберполиция, Житомир
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