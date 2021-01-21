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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 21 » 12:58:58

В Житомире патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой

Сегодня, 13:26:58 618 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой

 В Житомире мужчина после конфликта с родственниками решил покончить с собой и порезал вены. Инцидент произошел вечером 20 января. Первыми на место происшествия приехали работники полиции, которые оказали мужчине необходимую помощь.

"20 января, около 17 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о домашнем насилии. Патрульные оперативно прибыли по адресу вызова и выяснили, что у гражданина возник конфликт с родственниками, в результате которого он повредил себе вены левой руки", - сообщает патрульная полиция.

Инспекторы оказали мужчине неотложную домедицинскую помощь, а именно наложили жгут для остановки кровотечения и повязку на место повреждения.

По приезду скорой медицинской помощи патрульные полицейские передали гражданина врачам, которые госпитализировали его в городскую больницу.
Тэги: полиция, самоубийство
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:52:20, Сегодня [Материал]
0

вдоль надо резать, а не поперёк
если уже решил "покончить"
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