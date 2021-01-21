В Житомире патрульные спасли мужчину, который хотел покончить с собой

В Житомире мужчина после конфликта с родственниками решил покончить с собой и порезал вены. Инцидент произошел вечером 20 января. Первыми на место происшествия приехали работники полиции, которые оказали мужчине необходимую помощь.
"20 января, около 17 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о домашнем насилии. Патрульные оперативно прибыли по адресу вызова и выяснили, что у гражданина возник конфликт с родственниками, в результате которого он повредил себе вены левой руки"
, - сообщает патрульная полиция.
Инспекторы оказали мужчине неотложную домедицинскую помощь, а именно наложили жгут для остановки кровотечения и повязку на место повреждения.
По приезду скорой медицинской помощи патрульные полицейские передали гражданина врачам, которые госпитализировали его в городскую больницу.
если уже решил "покончить"