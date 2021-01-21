Футболисты «Полесья» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона

«Я думаю, что все в хорошем настроении, потому что уже, наверное, многие устали отдыхать. У нас был хороший, достаточно большой отпуск и, я думаю, ребята соскучились по тренировкам, по футболу. Поэтому все в хорошем настроении. К нам присоединились новички: Глагола и Терехов, есть еще ребята на просмотре. В процессе сборов мы определимся еще кто останется в команде, кто может пополнит команду. Будем готовиться пока в одноразовом тренировочном режиме. 4 дня у нас будут одноразовые тренировки. Будет еще медобследование. Ребята будут больше работать с мячом. Все будет через мяч, потому что они проделали хорошую работу в отпуске. Им давали домашнее задание, можно так сказать», - рассказывает главный тренер житомирского «Полесья» Сергей Шищенко.
«Уже с 24 января будут двухразовые тренировки и 30 января у нас уже первая игра с «Волынью». И 2-го февраля с «Подольем» из Хмельницкого. Луцк и Хмельницкий приедут сюда. Игры будут в Житомире. Насколько я понимаю, у них негде играть. А у нас с этим вроде бы, слава Богу, все хорошо», - добавил Шищенко.