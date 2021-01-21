Футболисты «Полесья» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона

«Я думаю, что все в хорошем настроении, потому что уже, наверное, многие устали отдыхать. У нас был хороший, достаточно большой отпуск и, я думаю, ребята соскучились по тренировкам, по футболу. Поэтому все в хорошем настроении. К нам присоединились новички: Глагола и Терехов, есть еще ребята на просмотре. В процессе сборов мы определимся еще кто останется в команде, кто может пополнит команду. Будем готовиться пока в одноразовом тренировочном режиме. 4 дня у нас будут одноразовые тренировки. Будет еще медобследование. Ребята будут больше работать с мячом. Все будет через мяч, потому что они проделали хорошую работу в отпуске. Им давали домашнее задание, можно так сказать», - рассказывает главный тренер житомирского «Полесья» Сергей Шищенко.