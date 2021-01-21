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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Январь » 21 » 18:05:45

Футболисты «Полесья» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона

Сегодня, 18:08:45 285 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Футболисты «Полесья» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части сезона

 Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Полесье» вышли из зимнего отпуска и начали первые тренировочные сборы зимнего межсезонья.

Всего команда соберется трижды: два раза в Житомире, а в третий раз «желто-зеленые» полетят за границу, сообщает «Спортивний Житомир».
 

«Я думаю, что все в хорошем настроении, потому что уже, наверное, многие устали отдыхать. У нас был хороший, достаточно большой отпуск и, я думаю, ребята соскучились по тренировкам, по футболу. Поэтому все в хорошем настроении. К нам присоединились новички: Глагола и Терехов, есть еще ребята на просмотре. В процессе сборов мы определимся еще кто останется в команде, кто может пополнит команду. Будем готовиться пока в одноразовом тренировочном режиме. 4 дня у нас будут одноразовые тренировки. Будет еще медобследование. Ребята будут больше работать с мячом. Все будет через мяч, потому что они проделали хорошую работу в отпуске. Им давали домашнее задание, можно так сказать», - рассказывает главный тренер житомирского «Полесья» Сергей Шищенко.

 

На первый тренировочный сбор «желто-зеленые» уже запланировали два спарринга, которые состоятся в Житомире на стадионе «Спартак Арена».
 

«Уже с 24 января будут двухразовые тренировки и 30 января у нас уже первая игра с «Волынью». И 2-го февраля с «Подольем» из Хмельницкого. Луцк и Хмельницкий приедут сюда. Игры будут в Житомире. Насколько я понимаю, у них негде играть. А у нас с этим вроде бы, слава Богу, все хорошо», - добавил Шищенко.


После первых тренировочных сборов команда еще раз соберется в Житомире, а затем отправится в Турцию, где проведет финальные третьи сборы перед стартом весенней части чемпионата.

Как сообщалось, ФК «Полесье» усилился двумя опытными игроками: контракт с житомирским клубом подписал полузащитник Александр Глагола и защитник Артем Терехов.
Тэги: ФК Полесье, футбол
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