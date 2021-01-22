В Житомирской области сельской амбулатории отключили отопление: пациентов консультируют по телефону

"Мы перешли к Тетеревской громаде и 31 декабря, поскольку мы отошли от районной больницы, к нам приехали и перекрыли газ. Капельницы, уколы в таких условиях не сделаешь, когда в помещении 2-3 градуса. О том, что здесь нет тепла знает руководство громады. Они говорят, что отапливать газом дорого для громады, поэтому будем переходить на твердотопливный котел. Пообещали нам, что через несколько дней отопление будет и поставят нам другой котел. Но время идет, отопления нет и котла тоже нет. И когда это все с появится никто тоже не знает", - рассказал руководитель амбулатории Василий Чирский.