В Житомирской области сельской амбулатории отключили отопление: пациентов консультируют по телефону

"Мы перешли к Тетеревской громаде и 31 декабря, поскольку мы отошли от районной больницы, к нам приехали и перекрыли газ. Капельницы, уколы в таких условиях не сделаешь, когда в помещении 2-3 градуса. О том, что здесь нет тепла знает руководство громады. Они говорят, что отапливать газом дорого для громады, поэтому будем переходить на твердотопливный котел. Пообещали нам, что через несколько дней отопление будет и поставят нам другой котел. Но время идет, отопления нет и котла тоже нет. И когда это все с появится никто тоже не знает", - рассказал руководитель амбулатории Василий Чирский.
"На сессии мы решили поставить твердотопливный котел. Как только заработает казначейство, то мы сможем перечислить деньги за котел, который будет поставлен через несколько дней. Назвать конкретную дату я не могу. Возможно, что это будет до первого февраля", - отметила председатель ОТГ.
"В таких условиях трудно вести прием, приходится консультировать людей по телефону, потому что здесь нет возможности из-за холода. Человека нужно осмотреть, раздеть, послушать. Температура в помещении очень низкая. Только в экстренных или крайних случаях вынуждены это делать", - отметил семейный врач Сергей Павловский.