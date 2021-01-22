Житомир отметил 102-ю годовщину воссоединения УНР и ЗУНР. ФОТО

Сегодня, 22 января, в Украине отмечают 102-летие Дня Соборности: в 1919 году на Софиевской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
В Житомире в этот памятный день почтили память известных украинских деятелей.
Так, состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятным знакам и мемориальным стендам: Тарасу Шевченко;
Вячеславу Чорновилу; Олега Ольжичу; Михаилу Грушевскому; Ивану Франко; Николаю Сциборскому; Героям Небесной Сотни; украинский военным, погибшим в АТО и ООС.
Историческая справка
22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики Украина ежегодно отмечается День Соборности. Официально в Украине праздник установлен Указом Президента Украины «О Дне соборности Украины» от 21 января 1999 года № 42/99.
Акт объединения увенчал соборницкие стремление украинцев обеих частей Украины - Поднепровья и Поднестровья - не менее с середины XIX века. Это было основополагающее событие для украинского государства. 24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Его поддержали украинцы на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. Это событие стало отправной точкой для отсчета истории современной украинской государственности. Впрочем, историки вполне справедливо отмечают, что 24 августа 1991 года на самом деле произошло восстановление государственной независимости Украины.
Впервые в XX веке украинская независимость была провозглашена 22 января 1918 года IV Универсалом Украинской Центральной Рады, а уже через год (22 января 1919 года) на Софийской площади в Киеве произошло не менее весомое событие - объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство. Вследствие неудач Украинской революции 1917-1921 годов государственность сохранить не удалось. И как результат, в течение XX века украинцы вынуждены были несколько раз восстанавливать ее в борьбе.
В 71-ю годовщину Акта объединения (22 января 1990 года) в Украине произошла одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе массовых акций - "живая цепь", как символ единства восточных и западных земель Украины. Более миллиона людей, взявшись за руки, создали непрерывную цепь от Ивано-Франковска через Львов в Киев. Акция показала, что украинцы преодолели страх перед коммунистической партией и готовы противостоять тоталитарному режиму. 31 год назад это событие стало предвестником падения СССР и восстановления независимой Украины.
Фото: городской совет
И причем здесь Сенник с Сциборским, Черновол, Ольжич? Ну видный советский ученый Грушевский - хоть участник тех событий.