Стартовала приписная кампания: в Житомирском военкомате ожидают 1600 юношей

"Приписка проводится для определения количества будущих призывников, их образовательного уровня, физической подготовки и личных качеств. Всем юношам мы разъясняем порядок приписки, после чего они проходят медицинскую комиссию и, если нет отклонений, получают удостоверение о приписке к призывному участку. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, юношей отправляют на дополнительное обследование. В случае, когда юноша временно непригоден, то ему назначают лечение, после которого он снова проходит медицинскую комиссию", - рассказал начальник отдела призыва Житомирского объединенного военкомата Александр Кравченко.