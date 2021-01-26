Стартовала приписная кампания: в Житомирском военкомате ожидают 1600 юношей

С 25 января по 31 марта в Житомире проведут ежегодную приписную кампанию юношей к призывным участкам. За это время планируют взять на учет более 1600 юношей из Житомира и района.
Приписная кампания касается юношей, которым исполнилось 17 лет, информирует "Суспільне".
"Приписка проводится для определения количества будущих призывников, их образовательного уровня, физической подготовки и личных качеств. Всем юношам мы разъясняем порядок приписки, после чего они проходят медицинскую комиссию и, если нет отклонений, получают удостоверение о приписке к призывному участку. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, юношей отправляют на дополнительное обследование. В случае, когда юноша временно непригоден, то ему назначают лечение, после которого он снова проходит медицинскую комиссию", - рассказал начальник отдела призыва Житомирского объединенного военкомата Александр Кравченко.
Во время прохождения медкомиссии и дополнительных обследований, в среднем, выявляют примерно 15% юношей непригодных к военной службе.
Житель села Березовка Влад Тимошик рассказал журналистам, что в военкомат приехал вместе с одноклассниками после того, как в их школу пришла повестка. На здоровье, говорит, не жалуется, но идти в Вооруженные силы особого желания нет.
А вот Александр Добровинский из Березовки наоборот - готов идти служить.
"Хочу в десантно-штурмовые войска, потому что десантники всегда нагружены. И я этого хочу, мне это нравится. Еще мне нравятся прыжки с парашютом. Я увлекаюсь этим", - отметил парень.
https://youtu.be/ladia6ralxg