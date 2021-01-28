Депутаты хотят принять в собственность города имущество и землю житомирских ПТУ

"Принятие в собственность Житомирской городской объединенной территориальной громады имущества и земельных участков учреждений профессионально-технического образования и передача полномочий по их управлению на местный уровень будет способствовать формированию более эффективной сети и дальнейшему эффективному использованию средств местного бюджета на их содержание и развитие", - объясняют в мэрии.