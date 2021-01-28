Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 29.01.2021    04:51:30
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 28 » 16:52:09

Депутаты хотят принять в собственность города имущество и землю житомирских ПТУ

Вчера, 16:56:09 837 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутаты хотят принять в собственность города имущество и землю житомирских ПТУ

 На сессии городского совета депутаты планируют принять в собственность Житомирской городской объединенной территориальной громады имущество и земельные участки учреждений профессионально-технического образования.

В горсовете отметили, что такое решение необходимо принять ввиду того, что с 1 января 2016 года расходы на подготовку рабочих кадров в профессионально-технических учебных заведениях, расположенных в городе Житомире, финансируются из городского бюджета.
 

"Принятие в собственность Житомирской городской объединенной территориальной громады имущества и земельных участков учреждений профессионально-технического образования и передача полномочий по их управлению на местный уровень будет способствовать формированию более эффективной сети и дальнейшему эффективному использованию средств местного бюджета на их содержание и развитие", - объясняют в мэрии.


Сейчас в Житомире функционируют 5 заведений профессионально-технического образования государственной формы собственности:
 
  • Житомирский профессиональный политехнический лицей (ул. Старовильская, 9-А) количество учащихся - 344;
  • Центр сферы обслуживания г. Житомира (ул. Королева, 132) количество учащихся - 840;
  • Житомирское высшее профессиональное технологическое училище (ул. Сергея Параджанова, 72); количество учащихся - 565;
  • Центр профессионально-технического образования г. Житомира (ул. Селецкая, 5); количество учащихся - 586;
  • Центр легкой промышленности и бытового обслуживания населения г. Житомира (ул. Чудновская, 102-А) количество учащихся - 619. 

Как сообщал "Журнал Житомира", мэрия предложила областному совету обеспечить финансирование ПТУ, так как лишь около 30% учащихся - жители Житомирской городской ОТГ.
Тэги: Житомир, ПТУ, депутаты
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:48:29, Вчера [Материал]
0

Принять и продать. давно хотят украсть у студентов землю видать земли не хватает в Аэропорту
Тюха
2 Серёжа (Тюха)   • 18:44:37, Вчера [Материал]
0

оо на фото 13 бурса
SIMB
3 Simb (SIMB)   • 22:22:42, Вчера [Материал]
+1

Уже сколько лет спят и видят как прибрать к своим рукам. С 10 сделали 5 училищ. Теперь хотять сделать всего 2. А если еще и передадут в собственость города. Кто то сильно нагреется.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus