Депутаты хотят принять в собственность города имущество и землю житомирских ПТУ

На сессии городского совета депутаты планируют принять в собственность Житомирской городской объединенной территориальной громады имущество и земельные участки учреждений профессионально-технического образования.
В горсовете отметили, что такое решение необходимо принять ввиду того, что с 1 января 2016 года расходы на подготовку рабочих кадров в профессионально-технических учебных заведениях, расположенных в городе Житомире, финансируются из городского бюджета.
"Принятие в собственность Житомирской городской объединенной территориальной громады имущества и земельных участков учреждений профессионально-технического образования и передача полномочий по их управлению на местный уровень будет способствовать формированию более эффективной сети и дальнейшему эффективному использованию средств местного бюджета на их содержание и развитие", - объясняют в мэрии.
Сейчас в Житомире функционируют 5 заведений профессионально-технического образования государственной формы собственности:
- Житомирский профессиональный политехнический лицей (ул. Старовильская, 9-А) количество учащихся - 344;
- Центр сферы обслуживания г. Житомира (ул. Королева, 132) количество учащихся - 840;
- Житомирское высшее профессиональное технологическое училище (ул. Сергея Параджанова, 72); количество учащихся - 565;
- Центр профессионально-технического образования г. Житомира (ул. Селецкая, 5); количество учащихся - 586;
- Центр легкой промышленности и бытового обслуживания населения г. Житомира (ул. Чудновская, 102-А) количество учащихся - 619.
Как сообщал "Журнал Житомира
", мэрия предложила областному совету обеспечить финансирование ПТУ
, так как лишь около 30% учащихся - жители Житомирской городской ОТГ.