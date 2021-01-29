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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 29 » 16:22:26

Страшное ДТП на Житомирщине: спасатели «вырезали» пострадавших из автомобиля. ФОТО

Сегодня, 16:50:26 537 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Страшное ДТП на Житомирщине: спасатели «вырезали» пострадавших из автомобиля. ФОТО

 В Житомирской области в результате столкновения фуры с легковушкой травмы получили двое жителей Ровенщины. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января на 226 км автодороги Киев-Ковель. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирщины.

"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot Partner, 21-летний житель Ровенской области, двигаясь в направлении г. Киев и совершая маневр поворота в направлении г. Олевск, столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 32-летнего жителя Закарпатской области, который двигался в направлении г. Ковеля", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили водитель Peugeot и его пассажирка, 21-летняя жительница Ровенской области.

Спасатели провели аварийно-спасательные работы по деблокированию пострадавших. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу города Олевск.

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. 





Тэги: дтп, фура, Житомирская область
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