Страшное ДТП на Житомирщине: спасатели «вырезали» пострадавших из автомобиля. ФОТО

В Житомирской области в результате столкновения фуры с легковушкой травмы получили двое жителей Ровенщины. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января на 226 км автодороги Киев-Ковель. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирщины.
"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot Partner, 21-летний житель Ровенской области, двигаясь в направлении г. Киев и совершая маневр поворота в направлении г. Олевск, столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 32-летнего жителя Закарпатской области, который двигался в направлении г. Ковеля"
, - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получили водитель Peugeot и его пассажирка, 21-летняя жительница Ровенской области.
Спасатели провели аварийно-спасательные работы по деблокированию пострадавших. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу города Олевск.
Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.