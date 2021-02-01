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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 1 » 13:51:28

Житомирская область – самый комфортный для бизнеса регион Украины: результаты рейтинга

Вчера, 14:12:28 862 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область – самый комфортный для бизнеса регион Украины: результаты рейтинга

 По итогам 2020 года, самой комфортной для ведения бизнеса в Украине стала Житомирская область. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга "Regional Doing Business – 2020", проведенного Офисом эффективного регулирования Better Regulation Delivery Office (BRDO), передает delo.ua.

Второе место в рейтинге заняла Черниговская область, на третьем расположился город Киев.

В первую пятерку также вошли Ровенская область (4 место), а также Винницкая и Ивано-Франковская области, которые набрали одинаковое количество баллов и разделили 5 место рейтинга.

Как отметил исполнительный директор Офиса эффективного регулирования Алексей Дорогань, это уже третье исследование благоприятности условий ведения бизнеса в украинских областях, которое проводит BRDO.

"Рейтинг осуществляется на основании опроса согласно адаптированной методологии Doing Business Всемирного банка… Regional Doing Business – лакмусовая бумажка, показывает органам местного самоуправления, на чем надо акцентировать внимание, чтобы улучшить условия для предпринимателей и привлекать инвесторов", – заявил Дорогань.

Рейтинг "Regional Doing Business – 2020" определяется по сумме баллов, набранной областным центром в шести компонентах: открытие бизнеса, уплата местных налогов, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, получение разрешений на строительство и электронные сервисы.



Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей, в котором приняли участие 1 754 респондентов из 25 областей и города Киева.

По словам руководителя проектов BRDO Вадима Загария, победитель нынешнего рейтинга – Житомирская область – имеет высокие баллы по компонентам "начало бизнеса", "оформление земельного участка" и "присоединение к электросетям".

"Однако, даже у лидера рейтинга есть существенные пробелы, которые нужно наверстать. Житомир получил крайне низкий результат по показателю "электронные сервисы" в отличие от ряда центров, которые оказались в конце общего списка. Поэтому рейтинг – это о промежуточном результате, который нужно не только закрепить, но и приумножать", – подчеркнул Загарий.

Тэги: бизнес, Житомирская область, рейтинг
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:06:16, Вчера [Материал]
0

кого наградят за масштабные успехи?
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 19:06:23, Вчера [Материал]
0

Легко открывать заправки у дома. Легко мэру и его депутатишкам засыпать город мафами. Легко Бориске янтарь копать.
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