Житомирская область – самый комфортный для бизнеса регион Украины: результаты рейтинга

По итогам 2020 года, самой комфортной для ведения бизнеса в Украине стала Житомирская область. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга "Regional Doing Business – 2020", проведенного Офисом эффективного регулирования Better Regulation Delivery Office (BRDO), передает delo.ua
.
Второе место в рейтинге заняла Черниговская область, на третьем расположился город Киев.
В первую пятерку также вошли Ровенская область (4 место), а также Винницкая и Ивано-Франковская области, которые набрали одинаковое количество баллов и разделили 5 место рейтинга.
Как отметил исполнительный директор Офиса эффективного регулирования Алексей Дорогань, это уже третье исследование благоприятности условий ведения бизнеса в украинских областях, которое проводит BRDO.
"Рейтинг осуществляется на основании опроса согласно адаптированной методологии Doing Business Всемирного банка… Regional Doing Business – лакмусовая бумажка, показывает органам местного самоуправления, на чем надо акцентировать внимание, чтобы улучшить условия для предпринимателей и привлекать инвесторов"
, – заявил Дорогань.
Рейтинг "Regional Doing Business – 2020" определяется по сумме баллов, набранной областным центром в шести компонентах: открытие бизнеса, уплата местных налогов, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, получение разрешений на строительство и электронные сервисы.
Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса украинских предпринимателей, в котором приняли участие 1 754 респондентов из 25 областей и города Киева.
По словам руководителя проектов BRDO Вадима Загария, победитель нынешнего рейтинга – Житомирская область – имеет высокие баллы по компонентам "начало бизнеса", "оформление земельного участка" и "присоединение к электросетям".
"Однако, даже у лидера рейтинга есть существенные пробелы, которые нужно наверстать. Житомир получил крайне низкий результат по показателю "электронные сервисы" в отличие от ряда центров, которые оказались в конце общего списка. Поэтому рейтинг – это о промежуточном результате, который нужно не только закрепить, но и приумножать"
, – подчеркнул Загарий.