В Житомире жителей частного сектора призывают заключать договоры на вывоз мусора

"Управление жилищного хозяйства городского совета сообщает, что в рамках распоряжения городского головы от 13.03.2020 №256 "О создании рейдовой группы по контролю за заключением жителями Житомирской городской объединенной территориальной громады договоров на вывоз твердых бытовых отходов", сегодня 02.02.2021 была проведена отработка территории, по заключению договоров на вывоз ТБО по части ул. Николая Сциборского, переулков 1-й и 2-й Капитульный", - информирует Управление жилищного хозяйства.