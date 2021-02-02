В Житомире жителей частного сектора призывают заключать договоры на вывоз мусора

В Житомире жителей частного сектора призывают заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Для этого специальная рейдовая группа, в которую вошли представители Управления жилищного хозяйства ЖГС, совершили обход домов.
"Управление жилищного хозяйства городского совета сообщает, что в рамках распоряжения городского головы от 13.03.2020 №256 "О создании рейдовой группы по контролю за заключением жителями Житомирской городской объединенной территориальной громады договоров на вывоз твердых бытовых отходов", сегодня 02.02.2021 была проведена отработка территории, по заключению договоров на вывоз ТБО по части ул. Николая Сциборского, переулков 1-й и 2-й Капитульный", - информирует Управление жилищного хозяйства.
Вместе с коммунальщиками работали представителями компании "Грин Бин", которые прямо на месте осуществляли заключения договоров на пользование индивидуальными контейнерами.
"Всего за 3 часа совместной работы, жители получили почти 50 пластиковых 120 литровых индивидуальных контейнеров, что в будущем приведет к улучшению санитарного состояния территории улиц и переулков, где нет возможности для установки мусоросборных площадок для сбора ТБО"
, - отмечает управление.
Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире
. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО "Грин Бин". По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП "ВЖРЕП №8". Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.
я знаю 2 общаги и минимум 10 многоэтажек, которые на вывозе мусора экономят.