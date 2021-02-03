В Украине заблокировали каналы кума Путина Виктора Медведчука: 112, ZIK и NewsOne больше не работают

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" - такой Указ президента.
Санкции ввели против нардепа Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет
.
Санкции предусматривают:
- блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Также на 5 лет ввели санкции против каналов "112-Украина", NewsOne, ZIK
- "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".
Санкции против телеканалов предусматривают:
- блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
- прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространения телепрограмм/предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Прямая речь секретаря СНБО Алексея Данилова:
"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке".
Справка
Согласно закону Украины "О санкциях", их можно применять в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.
визнати проросійського медведчука проросійським?
чи це вже недостовірне джерело для Вас?
він ще при ющенку, при януковичу з усією своєю братією волав про східний вектор та митний союз
нельзя быть наполовину беременной
тому маёру ФСБ, который протолкнул эту идею - внеочередное звание...
"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
И портновские суды вернут все в зад за две секунды и ваш херой мертвечук превращается в главного опозиционера
Я понимаю, что для нашей пятой колонны, это событие приравнивается к трауру.
І в першу чергу прикрити медведчука.
Ось тоді за цю пупкінську повію можна буде нам диктувати свою волю і обміняти не тільки всіх українців, а і повернути окуповані території. Повернеш українську землю-повернем твого кума в кацапію.
Тож це лише перші кроки і роботи ще непочатий край.
А слідуючими повинні йти місцеві пупкіністи- ті котрі вже прописались тут і ті котрі системно пропагують російський фашизм.
Вже є що пред'явити і стаття ох яка крута- фінансування тероризму!
Вчи матчасть, неук.
А фашистська кацапія, котра дно Европи по всім показникам в тому числі і економічним в якій жопі сидить?
Читай своє РУ котре це визнало.
https://m.business-gazeta.ru/blog/475244
А про "фашистську Україну" ти не хочеш відповісти юридично?
Ау, СБУ, ви запам'ятали це?
Всі його дані ми знаєм, чому від вас нема жодної реакції?