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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Февраль » 3 » 09:24:19

В Украине заблокировали каналы кума Путина Виктора Медведчука: 112, ZIK и NewsOne больше не работают

Сегодня, 09:35:19 1101 30 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине заблокировали каналы кума Путина Виктора Медведчука: 112, ZIK и NewsOne больше не работают

 Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
 

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" - такой Указ президента.


Санкции ввели против нардепа Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет.
 

Санкции предусматривают:

 
  • блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
  • полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Также на 5 лет ввели санкции против каналов "112-Украина", NewsOne, ZIK - "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".


Санкции против телеканалов предусматривают:

 
  • блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
  • запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространения телепрограмм/предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. 
 

Прямая речь секретаря СНБО Алексея Данилова:

 

"Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке".


Справка


Согласно закону Украины "О санкциях", их можно применять в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.
Тэги: Зеленский, телеканалы, Медведчук
Комментариев: 27
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:37:16, Сегодня [Материал]
-15

Резко Байден взялся... Так война в Украине ещё долго не закончится.
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 09:44:53, Сегодня [Материал]
+16

через Байдена війна в Україні?
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:57:03, Сегодня [Материал]
-17

А она и нужна ему, чтобы командовать Украиной. Ну и нашим властям, чтобы Вашингтону задницу лизать, олигархам и майданутым долбо*бам. Это же так удобно - все свои косяки сваливать на войну. Обвалился рейтинг у "слуги" - чего проще оппонентов объявить "пророссийскими" и лишить их слова! А если бы войны не было - пришлось бы признавать, что сами дебилы.
Живу_на_Восточной
8 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 10:09:18, Сегодня [Материал]
+12

► проще оппонентов объявить "пророссийскими"
визнати проросійського медведчука проросійським?
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:21:59, Сегодня [Материал]
-14

А кто тебе сказал, что он пророссийский? Скабеева или Соловьёв?
Живу_на_Восточной
11 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 10:32:42, Сегодня [Материал]
+14

сам медведчук, з року в рік так каже

чи це вже недостовірне джерело для Вас?
Sams2
16 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:29:45, Сегодня [Материал]
-3

Не слышал я от него такого.
Живу_на_Восточной
26 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 15:24:37, Сегодня [Материал]
0

та тиць-триндиць, Олександре! Вам же не п'ять років!

він ще при ющенку, при януковичу з усією своєю братією волав про східний вектор та митний союз
k-dmon
2 dmon (k-dmon)   • 09:39:45, Сегодня [Материал]
+14

ох как сейчас завоют на сруських болотах все житомирские жопезешники
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 09:47:08, Сегодня [Материал]
+4

я б ще замість медведчуківського непотребу увімкнув цілодобово (хрін вже з ними) Скрипіна, Стерненка, Бігуса та Соколову
predi
15 predi (predi)   • 14:16:44, Сегодня [Материал]
+3

А Стерненко до чого і за що?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 09:51:13, Сегодня [Материал]
-5

это прекрасно
нельзя быть наполовину беременной
тому маёру ФСБ, который протолкнул эту идею - внеочередное звание...
SlavaNibiru
7 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:08:47, Сегодня [Материал]
-1

Добра новина. Проте залишається відкритим питання, чому суперпатріотичний сивочолий гетьман так і не спромігся це зробити.
k-dmon
9 dmon (k-dmon)   • 10:16:26, Сегодня [Материал]
+4

может потому что - цитата закона о санкциях, ст.1, п.2:
"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
И портновские суды вернут все в зад за две секунды и ваш херой мертвечук превращается в главного опозиционера
yahimsol
12 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 10:58:26, Сегодня [Материал]
+9

Опа як у вати запалало, що копійчину підкинули, будете срати тут про ,,безаконіє,, іуди горіть вам в пеклі.
Житич
13 Василий (Житич)   • 13:36:27, Сегодня [Материал]
+5

Зеленскому это нужно было сделать года полтора назад, но, как говорят за паребриком- "Лучше поздно, чем никогда."
Я понимаю, что для нашей пятой колонны, это событие приравнивается к трауру.
predi
14 predi (predi)   • 13:58:29, Сегодня [Материал]
+4

Слідуючий крок- перекрити кордон всій москвінській сворі, щоб не втекли і впевненими кроками, не мешкаючи, відбуксувати їх у Лук'янівку під посилений нагляд і з таким режимом, з котрим московити тримають українських заручників.
І в першу чергу прикрити медведчука.
Ось тоді за цю пупкінську повію можна буде нам диктувати свою волю і обміняти не тільки всіх українців, а і повернути окуповані території. Повернеш українську землю-повернем твого кума в кацапію.
Тож це лише перші кроки і роботи ще непочатий край.
А слідуючими повинні йти місцеві пупкіністи- ті котрі вже прописались тут і ті котрі системно пропагують російський фашизм.
ZVEZDA
17 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:31:10, Сегодня [Материал]
+6

Ну чому все так довго робиться. Чому не зразу, як цей непотріб мертвечук купив ці канали???? Добре, що позакривале це расійське гімно! Весь час вони віщали, що непотрібно інтегруватись з Європою. А тепер побіжать до Європи відстоювати "права свободи свої". Лицеміри говнюки!
Sams2
18 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:40:06, Сегодня [Материал]
-7

Я так понимаю, Вы против европейских ценностей категорически? Т.е. Вы не хотите интегрироваться в Европу, так чем Вам Медведчук не угодил?
Mira
19 Irina (Mira)   • 14:46:31, Сегодня [Материал]
-4

Если мы хотим быть правовым государством, то надо ,как минимум, действовать в правовом поле. Если есть компромат, то пожалуйста - уголовное дело, суд, тюрьма. Как в цивилизованных странах. Если и дальше пойдет в том же духе то мы станем европейским Гондурасом.
Sams2
20 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:51:43, Сегодня [Материал]
-6

Так не получается! На Медведчука и его компанию только гавкают, а по факту предъявить нечего! Решили на кривой козе объехать. И предусмотрительно разогнали Конституционный суд, чтобы не мешал беспредельничать в угоду Соросу.
predi
24 predi (predi)   • 15:21:30, Сегодня [Материал]
+3

Відсталий ти як в розвитку так і в останніх новинах.
Вже є що пред'явити і стаття ох яка крута- фінансування тероризму!
Вчи матчасть, неук.
Artmaker
21 Евгений (Artmaker)   • 14:59:42, Сегодня [Материал]
-3

Украина уже давно стала европейским Гондурасом(((
predi
22 predi (predi)   • 15:16:42, Сегодня [Материал]
+2

Серйозно?
А фашистська кацапія, котра дно Европи по всім показникам в тому числі і економічним в якій жопі сидить?
Artmaker
25 Евгений (Artmaker)   • 15:23:48, Сегодня [Материал]
-2

В такій глибокій жопі, як нинішня фашистська Україна на жаль не сидить ніхто.
predi
27 predi (predi)   • 15:29:22, Сегодня [Материал]
+1

Дурак ти неймовірний!
Читай своє РУ котре це визнало.
https://m.business-gazeta.ru/blog/475244
А про "фашистську Україну" ти не хочеш відповісти юридично?
Ау, СБУ, ви запам'ятали це?
Всі його дані ми знаєм, чому від вас нема жодної реакції?
1-10 11-11
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