Нашли мертвой на полу: на Житомирщине полиция расследует убийство женщины

"Предварительно, вечером хозяин при отсутствии жены и сына пригласил женщину в дом. Незадолго до этого он покупал в местном магазине алкоголь и продукты. На каком-то этапе общения между гостьей и хозяином возник конфликт. Его причины сейчас устанавливаются", - отмечают правоохранители.