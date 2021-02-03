Нашли мертвой на полу: на Житомирщине полиция расследует убийство женщины

2 февраля в городе Малин Житомирской области в одном из домов обнаружили тело 38-летней женщины. По подозрению в причастности к убийству полицейские задержали мужчину, хозяина этого дома.
"Сообщение о происшествии поступило от жительницы города Малина. 60-летняя женщина, вечером вернувшись с работы, увидела на полу в коридоре своего дома тело знакомой ее сына. Для установления всех обстоятельств на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Малинского отделения полиции. В доме они также застали 61-летнего хозяина, который имел явные признаки алкогольного опьянения"
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В ходе осмотра места происшествия, а также в результате проведенных мероприятий полицейские выяснили вероятные обстоятельства.
"Предварительно, вечером хозяин при отсутствии жены и сына пригласил женщину в дом. Незадолго до этого он покупал в местном магазине алкоголь и продукты. На каком-то этапе общения между гостьей и хозяином возник конфликт. Его причины сейчас устанавливаются", - отмечают правоохранители.
На основании собранной информации у полицейских есть обоснованные основания считать мужчину причастным к нанесению погибшей смертельных травм.
Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинское относительно причин смерти женщины. Расследование проводится по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.