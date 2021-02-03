«Мы требуем снижения тарифов» - Александр Коцюбко. ВИДЕО

1) Люди поставили задачу понизить тарифы на воду, тепло и проезд в городском транспорте.

2) Люди поставили задачу снять временное ограничение пенсионеров и льготников в городском транспорте.

3) Люди поставили задачу понизить местные налоги до 0 на весь период локдаунов и карантина (они пообещали согласовать это с налоговой, пообещали конкретно Сухомлин и Ольшанская) Бизнес должен знать, что согласно Закона Украины № 540 от 30.03.2020, местные власти наделены правом понижать местные налоги на период карантина до 0. А у нас в Житомире - магазин(ресторан, кафе, мастерская и т.д. не работает, а налог на землю плати, налог на недвижимость плати, за аренду коммунального городского имущества плати, единый налог плати… Для чего – чтобы местные чиновники по 120 тысяч премии получали?

4) Люди поставили задачу провести полный аудит деятельности и финансовой деятельности КП «Житомирводоканал» и КП «Житомиртеплокомунэнерго. 50% питьевой воды теряется, и потери эти оплачивают жители города Житомира. Что же это за руководитель, у которого столько потерь – 50%! Абсолютно неправильно, что директор такого важного коммунального предприятия как КВ «Житомирводоканал» не имеет профильного образования. Никто не ходит лечить зубы к учителю истории, например!

5) Люди поставили задачу провести аудит начисления и выплаты зарплат и премий чиновникам мэрии Житомира, включая мэра и его замов, а также выплат депутат местного городского совета. Опубликовать все полученные чиновниками горсовета зарплаты и премии за 2020 год .

6) Люди требовали, чтобы чиновники горсовета вернули все зарплаты и премии, которые они получили за время карантина и локдаунов. Людей они не принимали, запрещали людям входить в здание горсовета, ничего не делали на работе, а только пили чай и играли в копьютерные игры.

7) Люди поставили задачу, чтобы весь горисполком(мэр, его замы и депутаты горсовета) ехал в Киев с плакатами и добились снижения цен на газ и электричество.

8) Люди поставили задачу возвратить в собственность города элетро- и газосети и их инфраструктуру (все это было у нас украдено!) в собственность города Житомира.





Жители Житомира должны знать, что местная власть не выполнила и не собирается выполнять требования народа от 21 и 25 января 2021 года . Именно поэтому они пытаются направить народное возмущение в сторону Киева и Зеленского, чтобы самим ничего для народа не делать, а продолжать творить свои чёрные дела и не нести за это никакой ответственности.Напомню, что требовали люди 21 и 25 января 2021 года в сессионном зале Житомирского горсовета



Мы, жители Житомира, уполномочивали этих людей – мэра, чиновников горсовета и депутатов представлять и отстаивать интересы нас, жителей города Житомира. Вместо этого, они всем горисполкомом поехали загорать на море за счет наших налогов, в то время, когда весь бизнес стоял и не мог работать и получать доход. А они набрали себе премий за наш счет и уехали, и ничего не сделали для города.

ЛЮДИ ПРОГОЛОСОВАЛИ И ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБРАТЬСЯ НА МИТИНГ 04 ФЕВРАЛА 2021 ГОДА в 11-00 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ КОРОЛЁВА, чтобы получить от городской власти отчет о проделанной работе, а также, чтобы уполномочить, организовать и отправить их всех в Киев представлять интересы города Житомира на всеукраинской акции протеста. МЫ ИЗБРАЛИ ИХ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ИНТЕРЕСЫ ГОРОДА ЖИТОМИРА.



У нас на Малёванке висят плакаты депутата Моисеева от партии «Пропозиция», где он благодарит жителей Малёванки за то, что он стал депутатом. Это вызывает у жителей Малёванки недоумение – как Малёванка могла проголосовать за такого человек?!



А Малёванка за него не голосовала! Дело в том, что Моисеев прошёл от партии «Пропозиция» под номером 1( под номером 2 был Сухомлин). Таким образом Моисеев прошёл по квоте, и набрал он всего 72 голоса.

Почему у Моисеева такой маленький рейтинг?

Мы помним о том, что Моисеев пытался уволить директоров школ - № 1, НВК № 11. Моисеев пытался расформировать НВК № 11 во время первого локдауна в апреле 2020(все люди не работали, а он зарплату в мэрии получал)Только благодаря жителям Малёванки единственный в районе детский садик-ясли остался функционировать.



Мы помним, что Моисеев расформировал 18-ю школу ( в любом районе города, согласно законодательства, должно быть минимум 2 школы). Но, из-за Моисеева, 400детей распределили по разным школа м города, учителей отправили кого на пенсию, кого на биржу, кого в другие школы. И, самое страшно, была нанесена детям серьёзная психологическая травма – детей лишили детской школьной дружбы, красивого детства. И всё это ради 3,5 га земли – территория 18-й школы. Теперь эти из мэрии затаились и выжидают – как заграбастать эту землю под что-то. 18 школа была построена в 1904 году известным Житомирским меценатом Свинцицким, и была передана им городу Житомиру. До сих пор на Малёванке живут потомки мецената Свинцицкого.



Советую построить на этом месте современную красивую школу вместе с бассейном и детскими площадками, а не искать инвестора для пополнения ваших карманов. На Малёванке нет ни одной детской площадки, ни одного детского футбольного поля. Было когда-то мини футбольное поле с искусственным покрытием, которое Малёванке подарил Сацюк. Но при депутате Моисееве всё пришло в негодность- и футбольное поле , и манеж . Возле 9-тиэтажек , а их на Малёванке четыре, нет ни детских ни спортивных площадок. Нет футбольного поляч и возле НВК № 11, там дети играют в футбол на грунте. Люки открыты, в них часто падают животные и люди.



Приглашаю записывать в Козацкую областную организацию «Поліська Січ» В Житомире сейчас люди активно записываются в козачий полк имени Александра Владимировича Матвийчука. Приглашаем всех желающих. Участники АТО принимаются в ряды Украинского Козацтва без испытательного срока.



Многие говорят, что в наших бедах виноваты Революция Достоинства и Майдан. Я вам хочу сказать, что вы очень глубоко заблуждаетесь, вернее вам навязывают эту мысль бывшие регионалы.



Людей довели до такого же самого состояния, как сегодня, и нарыв прорвался, и люди вышли. Если говорить о Житомире, то тогда на майдан Королёва пришли десятки тысяч людей, не проплаченных, а требующих перемен. Та власть разбежалась, милиция сдалась – подняли руки и ушли Вертушки снесли , запретили их устанавливать. Мэр-регионал Дебой был изгнан. Его заместитиль Моисеев был выброшен из горсовета с позором, но «перекрасился», принялся жечь АТБ на углу Киевской и Театральной, а потом возглавил «Партию Петра Порошенко», позже – «Пропозицию». И таких как Моисеев в нашем горсовете большинство. И получается, что в нашей мэрии сидят одни и те же постоянно.



Я счастлив открыть вам глаза примером – Не может ничего поменяться, если у власти одни и те же люди.

Чего лишился город Житомир за время их правления?

36 коммунальных аптек, всех переговорных пунктов, (например, кафе «Шоколадница» на площади Победы – владелец Геннадий Зубко, бывший вице-премьер), областных телевидения и радио. Мы лишились санатория «Лесной Берег» на Корбутовке. На ремонт этого санатория было потрачено 50 миллионов гривен наших налогов, говорили, что его ремонтируют для реабилитации участников АТО. А теперь сами АТОшники платят в этом санатории за все – за лекарства, процедуры, питание, содержание. «Лесной Берег» стал част ным.



Депутат Моисеев выгнал инвалидов и уселся в парикмахерской, которая находиться в одном здании с горсоветом, и которую занимала общественная организация инвалидов. Эти городские депутаты понабирали земли для себя и своих родственников в огромном количестве. И это при том, что для многодетных семей, для АТОшников земли, якобы, нет .



Слёзы матерей не падают на землю, они падают на темя тех, кто вызвал эти слёзы.



Общественный деятель города Житомира

награждённый Житомирским горсоветом

Знаком «Отличие» Александр Коцюбко

