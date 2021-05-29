Александр Коцюбко подвел итоги тарифного майдана в Житомире. ВИДЕО

Требования тарифного майдана 27.05.2021 в Житомире были такие: областные депутаты должны были составить документ с требованием уменьшить тарифы на газ, электричество, воду.
Для этого люди потребовали сформировать депутатские комиссии с привлечением туда депутатов Верховного Совета Украины от Житомирщины, пригласить на заседания этих комиссий представителей Житомиргаза, Облэнерго. Тарифы за свет поднялись за последние 5 лет на 1300%.
Люди требовали, чтобы депутаты написали обращение в правохранительные органы с требованиям.
Наказать виновных - предприятие АТ «Житомиргаз» за то, что газконтора сдирает с потребителей(предприятий и людей) деньги транспортировку газа при нулевом потреблении, за потери газа за нулевом потреблении, за несуществующие потери газа.
Экземпляр документа был подготовлен заранее, и Сергей Ткачук (общественная организация «Полесский Щит») официально вручил его депутату Костюшко. Депутаты пообещали зачитать требование избирателей на сессии и принять решение.
В итоге: документ не зачитали, решение не приняли
Не подведёшь? – Не подведу, - сказал прораб народу. И не подвёл ни свет, ни газ, ни воду.
О областном совете есть постоянно действующая депутатская комиссия по вопросам экологии, охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, которая контролирует работу всех этих карьеров, вырубки лесов, загрязнения воды. Заместителем главы этой комиссии является Жабокрицкий. То есть получается, человек не на своём месте, а может быть, использует это место для своих личных интересов.
Депутат от «Пропозиции» Костюшко, объяснила почему установили вертушки и наняли для охраны гвардейцев – «ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ МЕШАЛИ НАМ РАБОТАТЬ», сказала она. Правда, в чем именно заключается работа депутата облсовета, Костюшко не пояснила. Не пускают людей на сессии облсовета, не пускают на заседания комиссий, вообще в здание народ не пускают. Ей напомнили, что в 2014 году вертушки снесли, охрану выгнали для того, чтобы избиратели имели доступ к депутатам и чиновникам, чтобы могли подать заявление, жалобу, требование, могли присутствовать на заседаниях комиссий, на горячий обсуждениях, когда решаются важные для их территориальной громады вопросы – передачи недр, земли, после которых села могут остаться без воды, без леса, со зловонным воздухом.
Костюшко сказала, что всех такое положение устраивает, вон как вас мало пришло, а остальные люди со всем согласны и на вертушки и такую «работу» депутатом. Мы на это согласны?
Мне лично до сих пор не понятно, что является побудителей Майдана, что заставляет народ выйти и отстоять свои права. Это происходит стихийно?
Пример. Начало 19 века Российская Империя, крепостное право. Вся Европа во главе с Наполеоном напала на Российскую Империю (в том числе и на Украину). И люди, крестьяне, крепостные, малоимущие, голодные объединились, взяли вилы и топоры и выгнали, уничтожили самую сильную армию мира. А крепостное право оставили. И лишь спустя 50 лет в 1861 году император отменил крепостное право.
Тоже самое во время 2-й мировой войны. Сталин отправлял людей на Колыму, в необжитую Сибирь, в ГУЛАГ, расстреливал без суда и следствия, морил голодом целые республики, уничтожал веру и Церковь. И все люди молчали. Их это устраивало? Но пришла Европа во главе с Гитлером (на стороне Гитлера воевали все страны, кроме Югославии и Швейцарии) и напала на Советский Союз (в том числе и на Украину). Все люди снова объединились, взяли вилы и топоры, и, опять выгнали, уничтожили самую сильную армию мира. А сталинский режим осудили через 20 лет после Победы.
2020-2021 год не дают работать, не дают учиться, собирают налоги с неработающих ФОПов и предприятий. И в это время горсовет получает астрономические зарплаты и премии. Нас это устраивает?
Сидят в наших зданиях, которые содержаться, отапливаются, обеспечиваются электричеством, газом, водой за наши налоги, пользуются кабинетами, техникой, транспортом за наши налоги, и за наши же налоги нанимают охрану и покупают вертушки, чтобы не пускать нас, народ, в эти самые здания. Нас это устраивает?
Людей уничтожают физически, целые сёла лишают воды (незаконные карьеры), воздуха (незаконные вырубки леса, мусорки, фермы). Сбрасывают нечистоты прямо в реку – Житомирводоканал и все чиновники и депутаты, которые понастроили в прибрежной запрещенной зоне себе дома. Отравляют воду, рыбу, людей. КП «Житомирводоканал» поставляет в наши краны техническую воду, травит даже самых маленьких детей – в детских садиках из этой отравленной воды варят для детей борщи и компоты.
То есть нас всех целенаправленно уничтожают. И нас это устраивает? Чего мы все ждем?
Поэтому люди приняли решение собраться снова 3.06.2021 в четверг в 11-00 возле памятника Королёву. Депутату Жабокрицкому надо подготовиться и дать ответ народу – почему всё вышеописанное происходит у на в области. Ответ должен дать он и его руководитель.
После того, как общественность вручила депутатам свои требования, люди пошли в горсовет. Сухомлин, как всегда спрятался от людей, послал к житомирянам своего двухметрового заместителя Шевчука. Ему Сергей Ткаченко зачитал требования – обеспечить явку всех руководителей КП «Житомирводоканал», КП «Житомиртеплокоммунэнерго», замов мера по транспорту, по коммунальному хозяйству:зарезервировать сессионный зал на 3 июня 2021 для проведения общественной акции.
Будем задавать вопроса – почему до сих пор в наших платежках нет калькуляции единицы энергоносителей, воды, вывоза мусора. Почему до сих пор мы платим за 40% потерь воды, а это десятки тысяч тонн воды в сутки. Куда исчезает вода. Директор КП «Житомирводоканал» должен 03.06.2021 в сессионный зал принести и показать людям свой документ о профильном образовании.
Также будем подавать коллективное обращение в прокуратуру. И будем приглашать прокурора 3 июня в сессионный зал для того, чтобы прокуратура обратилась в контролирующую организацию с требованием провести аудит КП «Житомирводоканал», КП «Теплокоммунэнерго», КП «Зеленбуд», КП «Инспекция по благоустройству города Житомира», а также Житомирского горсовета на предмет правильности и законности начислений и выплат астрономический премий депутатам и чиновникам Житомирского горсовета проверить законность во время локдаунов и карантина в 2020 и 2021 годах.
Это пока минимум, что необходимо сделать по аудиту.
А еще надо подключать сразу контролирующие органы и СМИ для публичного освещения и контроля за хозяйственной операцией – заказ и установление 50 метрового флага Украины за 3 миллиона гривен за счет бюджета города Житомира.
Пока нет короновируса, до осени, успеем навести порядок хотя бы тут.
Всех поставил в известность. До встречи 3 июня 2021 года в 11-00 около памятника Королёву.
Общественный деятель
награждённый Знаком «Отличие» за
заслуги перед городом Житомиром Александр Коцюбко