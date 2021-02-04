В Житомире поймали воровку, которая вынесла из супермаркета товаров на 7000 гривен

"В полицию обратились представители администрации одного из супермаркетов города с сообщением о ряде краж имущества. По словам заявителей, при просмотре записей камер видеонаблюдения, они заметили женщину, которая систематически берет товары с полок, прячет их под одежду и выходит из торгового зал, не рассчитавшись", - информирует полиция.