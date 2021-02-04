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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 4 » 11:39:45

В Житомире поймали воровку, которая вынесла из супермаркета товаров на 7000 гривен

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В Житомире поймали воровку, которая вынесла из супермаркета товаров на 7000 гривен

 В Житомире правоохранители разоблачили женщину и мужчину, которые на протяжении января похищали продукты и хозяйственные товары из супермаркетов города. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"В полицию обратились представители администрации одного из супермаркетов города с сообщением о ряде краж имущества. По словам заявителей, при просмотре записей камер видеонаблюдения, они заметили женщину, которая систематически берет товары с полок, прячет их под одежду и выходит из торгового зал, не рассчитавшись", - информирует полиция.


Воровкой оказалась 47-летняя житомирянка. Правоохранители выяснили, что женщина таким образом только в течение января 6 раз ходила на "закупки". Общая сумма неоплаченных ею товаров составила около 7000 гривен.

Тем же способом воспользовался и 29-летний житель Житомира. Его закупки стоили супермаркету 500 гривен.
 

"Молодому человеку удалось пройти мимо кассы, не оплатив товар, а его отсутствие персонал заметил позже. Участковые офицеры полиции во время просмотра записей видеонаблюдения узнали мужчину, поскольку ранее он неоднократно был судим за имущественные преступления", - добавили в полиции.


По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, общественными или исправительными работами, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.
Тэги: Житомир, супермаркет, кража
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