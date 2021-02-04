В Житомире поймали воровку, которая вынесла из супермаркета товаров на 7000 гривен

В Житомире правоохранители разоблачили женщину и мужчину, которые на протяжении января похищали продукты и хозяйственные товары из супермаркетов города. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В полицию обратились представители администрации одного из супермаркетов города с сообщением о ряде краж имущества. По словам заявителей, при просмотре записей камер видеонаблюдения, они заметили женщину, которая систематически берет товары с полок, прячет их под одежду и выходит из торгового зал, не рассчитавшись", - информирует полиция.
Воровкой оказалась 47-летняя житомирянка. Правоохранители выяснили, что женщина таким образом только в течение января 6 раз ходила на "закупки". Общая сумма неоплаченных ею товаров составила около 7000 гривен.
Тем же способом воспользовался и 29-летний житель Житомира. Его закупки стоили супермаркету 500 гривен.
"Молодому человеку удалось пройти мимо кассы, не оплатив товар, а его отсутствие персонал заметил позже. Участковые офицеры полиции во время просмотра записей видеонаблюдения узнали мужчину, поскольку ранее он неоднократно был судим за имущественные преступления", - добавили в полиции.
По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, общественными или исправительными работами, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.