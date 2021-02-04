В Житомирской области на покупке квартиры для сироты украли 150 тыс. грн

"По данным следствия, имея преступный умысел по завладению бюджетными средствами, в конкурсе по приобретению жилья для социально незащищенной категории детей, который проводил Новоград-Волынский горсовет в 2017 году, принял участие 25-летний житель Киева, предложив свою однокомнатную квартиру. Для реализации такого умысла, по предварительному сговору с чиновницей Департамента горсовета - председателем заседания рабочей группы", - говорится в сообщении.

"Чиновница, злоупотребляя служебным положением, нарушила принцип максимальной эффективности и результативности и умышленно не приняла меры для установления рыночной стоимости предложения и ее отклонения, вследствие чего такое предложение определено победителем конкурса. Чтобы скрыть преступные действия, делец обратился к директору экспертного частного предприятия, которая оценила квартиру не в соответствии с ее реальной стоимости, а на нужную ему сумму - более 450 тыс грн", - добавили в прокуратуре.