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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 4 » 12:58:00

В Житомирской области на покупке квартиры для сироты украли 150 тыс. грн

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В Житомирской области на покупке квартиры для сироты украли 150 тыс. грн

 В Житомирской области на покупке квартиры для ребенка-сироты "заработали" более 150 тыс. грн: экс-чиновнице, 25-летнему дельцу и директору экспертного предприятия сообщили о подозрении. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в областной прокуратуре.
 

"По данным следствия, имея преступный умысел по завладению бюджетными средствами, в конкурсе по приобретению жилья для социально незащищенной категории детей, который проводил Новоград-Волынский горсовет в 2017 году, принял участие 25-летний житель Киева, предложив свою однокомнатную квартиру. Для реализации такого умысла, по предварительному сговору с чиновницей Департамента горсовета - председателем заседания рабочей группы", - говорится в сообщении.


Мужчина предложил приобрести жилье по завышенной цене - 440 тыс. грн, хотя, согласно проведенной во время расследования экспертизы, стоимость квартиры составляет 288 тыс. грн.
 

"Чиновница, злоупотребляя служебным положением, нарушила принцип максимальной эффективности и результативности и умышленно не приняла меры для установления рыночной стоимости предложения и ее отклонения, вследствие чего такое предложение определено победителем конкурса. Чтобы скрыть преступные действия, делец обратился к директору экспертного частного предприятия, которая оценила квартиру не в соответствии с ее реальной стоимости, а на нужную ему сумму - более 450 тыс грн", - добавили в прокуратуре.


В результате незаконных махинаций за однокомнатную квартиру для ребенка-сироты из бюджета перечислено 440 тыс. грн. Таким образом, чиновницей допущена растрата более 150 тыс. грн.

В настоящее время трем участникам аферы (бывшей чиновнице Департамента Новоград-Волынского горсовета, директору экспертного предприятия и жителю Киева) сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
Тэги: Сирота, Житомирская область, квартира
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