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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 9 » 14:08:56

В столице подписали меморандум, который позволит уменьшить тарифы на тепло для житомирян

Сегодня, 14:22:42 423 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В столице подписали меморандум, который позволит уменьшить тарифы на тепло для житомирян

 Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
 

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями", - написал премьер.


На подписании меморандума присутствовал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.



По его словам, документ предусматривает с января фиксацию цены на газ для теплоснабжающих компаний на уровне 6,99 грн за кубометр. Поэтому уже вскоре соберут внеочередное заседание исполкома и снизят цену на газ для теплокоммунэнерго и соответственно тарифы на отопление.
 

"Это все дает нам возможность собрать внеочередное заседание исполкома Житомирского городского совета и уменьшить цену на газ с 7.3 до 6.99. С одной стороны, разница незаметна. Но прогнозируемая цена на январь от правительства, - от 8.4 до 8.8. При таких обстоятельствах тариф бы вырос куда больше!" - отметил городской голова. 


Напомним, с 1 февраля все газоснабжающие компании Украины ограничили тарифы на газ для бытовых потребителей: они не могут превышать 6,99 грн за куб. м.

Тэги: отопление, тарифы, газ, Житомир
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:51:09, Сегодня [Материал]
0

меморандум = это серьёзно
мама Коболева подписала?
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 16:02:57, Сегодня [Материал]
-1

Барская милость холопам.
melan
3 melan (melan)   • 16:40:33, Сегодня [Материал]
0

....до конца отопительного сезона они повышаться не будут.....

а потом получим по полной
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