В столице подписали меморандум, который позволит уменьшить тарифы на тепло для житомирян

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями", - написал премьер.

"Это все дает нам возможность собрать внеочередное заседание исполкома Житомирского городского совета и уменьшить цену на газ с 7.3 до 6.99. С одной стороны, разница незаметна. Но прогнозируемая цена на январь от правительства, - от 8.4 до 8.8. При таких обстоятельствах тариф бы вырос куда больше!" - отметил городской голова.