В столице подписали меморандум, который позволит уменьшить тарифы на тепло для житомирян

Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
.
"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями", - написал премьер.
На подписании меморандума присутствовал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
По его словам
, документ предусматривает с января фиксацию цены на газ для теплоснабжающих компаний на уровне 6,99 грн за кубометр. Поэтому уже вскоре соберут внеочередное заседание исполкома и снизят цену на газ для теплокоммунэнерго и соответственно тарифы на отопление.
"Это все дает нам возможность собрать внеочередное заседание исполкома Житомирского городского совета и уменьшить цену на газ с 7.3 до 6.99. С одной стороны, разница незаметна. Но прогнозируемая цена на январь от правительства, - от 8.4 до 8.8. При таких обстоятельствах тариф бы вырос куда больше!" - отметил городской голова.
Напомним, с 1 февраля все газоснабжающие компании Украины ограничили тарифы на газ для бытовых потребителей: они не могут превышать 6,99 грн за куб. м.
мама Коболева подписала?
а потом получим по полной