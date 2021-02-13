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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Февраль » 13 » 21:17:52

Погода в Житомире на неделю: на город движется новая волна снегопадов

Вчера, 21:40:52 1423 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Погода в Житомире на неделю: на город движется новая волна снегопадов

 Погода в Житомире принесет новые снегопады в воскресение и понедельник, 14 и 15 февраля. Ожидается сильный ветер, а морозы усилятся и пересекут двухзначные показатели. 

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, в течение завтрашних суток температура воздуха от -3 до -5 мороза днем, а ночью -12 до -14 мороза.

Что касается осадков в Украине, то снег будет завтра идти в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. В остальных регионах пасмурно, но вероятность осадков маловероятна.

Синоптики прогнозируют также сильный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Житомире на неделю

Погода в Житомире в феврале 2021 может быть самой снежной за последние 43 года. Снежный покров может вырасти до 70-75 сантиметров к 15 февраля. Периодов, когда снежный покров за неполные трое суток вырастал на полметра, в истории нашего города не так много. Именно это происходит сейчас.

снег в Житомире

снег в Житомире


Снег в Житомире


Снег в Житомире

Снег в Житомире
Тэги: погода, снегопад. метель, снег, Житомир
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 23:10:52, Вчера [Материал]

Фотка площади, пиццерия Чилентано, а ее там уже давно нет, и сейчас там магазин Розетка. Зачем выкладывать "фейковые" фото?
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