Погода в Житомире на неделю: на город движется новая волна снегопадов

Погода в Житомире принесет новые снегопады в воскресение и понедельник, 14 и 15 февраля. Ожидается сильный ветер, а морозы усилятся и пересекут двухзначные показатели.
Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.
Согласно их прогнозу, в течение завтрашних суток температура воздуха от -3 до -5 мороза днем, а ночью -12 до -14 мороза.
Что касается осадков в Украине, то снег будет завтра идти в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. В остальных регионах пасмурно, но вероятность осадков маловероятна.
Синоптики прогнозируют также сильный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Погода в Житомире в феврале 2021 может быть самой снежной за последние 43 года. Снежный покров может вырасти до 70-75 сантиметров к 15 февраля. Периодов, когда снежный покров за неполные трое суток вырастал на полметра, в истории нашего города не так много. Именно это происходит сейчас.