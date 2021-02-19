В Житомире собирали средства для поддержки добровольческого экипажа аэроразведки

«Основная наша деятельность - это добровольческий экипаж аэроразведки «Небесна варта», который постоянно работает на линии фронта. Мы можем выезжать в любое подразделение ВСУ или добровольческий батальон и проводить аэроразведку. Нам удается покупать все беспилотные аппараты, оборудование, транспорт, благодаря продаже сувениров из благотворительной лавки и благотворительным взносам. Сейчас все собранные средства пойдут на ремонт автомобиля аэроразведки», - рассказала руководитель благотворительного фонда «Зорі надії», командир добровольческого экипажа аэроразведки «Небесна варта» Алина Косовская.