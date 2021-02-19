В Житомире собирали средства для поддержки добровольческого экипажа аэроразведки

В Житомире во время благотворительного вечера собирали средства для поддержки добровольческого экипажа аэроразведки «Небесна варта», созданного в Авдеевке на Донетчине.
Сейчас добровольческий экипаж имеет почти десяток беспилотников, а все собранные во время мероприятий фонда средства идут на приобретение новых, передает Укринформ
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«Основная наша деятельность - это добровольческий экипаж аэроразведки «Небесна варта», который постоянно работает на линии фронта. Мы можем выезжать в любое подразделение ВСУ или добровольческий батальон и проводить аэроразведку. Нам удается покупать все беспилотные аппараты, оборудование, транспорт, благодаря продаже сувениров из благотворительной лавки и благотворительным взносам. Сейчас все собранные средства пойдут на ремонт автомобиля аэроразведки», - рассказала руководитель благотворительного фонда «Зорі надії», командир добровольческого экипажа аэроразведки «Небесна варта» Алина Косовская.
В Житомир привезли благотворительную лавку, в которой все желающие могут приобрести сувениры, изготовленные военными и волонтерами. Большинство таких изделий созданы из отстрелянных гильз с передовой. Кроме того, там есть открытки и книги об Авдеевке и людях, живущих в городе. Такая лавка работает и онлайн
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Во время благотворительного вечера прошел мастер-класс, на котором изготавливали сувениры из отстрелянных гильз, которые привезли из-под Авдеевки.
Благотворительный фонд «Небесна варта» проводит такие благотворительные вечера с конца прошлого года. До Житомира они проходили в Дубно, Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Тернополе.
Фото: Ирина Чириця