Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 23 » 10:44:53

«Отрезать бы вам руки!» Общественная организация призывает прекратить варварское кронирование деревьев в Житомире. ФОТО

Вчера, 11:07:36 3513 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Отрезать бы вам руки!» Общественная организация призывает прекратить варварское кронирование деревьев в Житомире. ФОТО

 Общественная организация "Житомир, дій" призывает коммунальщиков и власти города прекратить варварское кронирование деревьев на улицах Житомира. Соответствующее обращение опубликовали на Facebook-странице.
 

"Отрезать бы вам руки! Это первая мысль, когда видишь "заботу" житомирских зеленбудовцев деревьями. То что происходит, называют "глубоким омоложением деревьев", "формовочной обрезкой кроны", реже - топингом. Немного разъясним: По данным Международного общества лесоводства (ISA), "топпинг" - неразборчивое срезание ветвей деревьев к стволу или боковым ветвям, которые не являются достаточно большими, чтобы взять на себя основную роль в жизни дерева.

Обрезка кроны нарушает принятые на национальном уровне стандарты, относительно надлежащей обрезки деревьев, и серьезно вредит их жизни. Топпинг является худшим, что можно сделать для здоровья дерева! Бездумная обрезка кроны заставляет дерево голодать, снижает его возможность производить питательные вещества необходимые для жизнедеятельности, поэтому, делает дерево уязвимым к атакам насекомых и болезней. Правильно обрезаное дерево не требует такой частой обрезки и будет жить здоровым", - говорится в обращении.


Общественная организация обратилась к мэру с требованием прекратить кронирование.
 

"Сергей Сухомлин, вы и ваши подчиненные ответственны за то, что город превращается в серую пустоту, а не обещанный комфортный Житомир. Требуем: запретить кронирование деревьев. Примите соответствующее решение и покажите лицо человека, который заведует "озеленением" в городе. Мы научим ее пользоваться Гуглом, объясним слово "Арбористика", познакомим с людьми, которые ее практикуют", - отмечают члены общественной организации.


Активисты ОО также устроили перфоманс: развесили на улице Шевченко объявление, что деревья уничтожены при поддержке Житомирского городского совета. 


Деревья после "кронирования"






















Фото: "Житомир, дій", Татьяна Дрепина, Олег Устинович
Тэги: кронирование, Житомир, деревья
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Комментариев: 11
sofi
1 Rori (sofi)   • 12:04:55, Вчера [Материал]

Уродство ще те(
Depytat
3 Сергей Станиславович (Depytat)   • 12:32:39, Вчера [Материал]

Да, это просто Кошмар!!! Бедные деревья, куда смотрит власть. Где сейчас эти все активисты Мали и остальные ???
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 15:44:40, Вчера [Материал]

Хорошо кушают с рук Бориса Соломоновича.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:13:15, Вчера [Материал]

заглавная фотка - агонь....
интересно Хренов сам на дерево полез, растяжку вешать, или делегровал полномочия?
MAS-ter
5 Mast (MAS-ter)   • 15:45:05, Вчера [Материал]

С балкона скинул.
SlavaNibiru
6 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:46:21, Вчера [Материал]

Хрєнов проти Сухомлина - це як бджоли проти меду?
Живу_на_Восточной
8 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:31:06, Вчера [Материал]

трутні проти трутнів
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 15:47:19, Вчера [Материал]

Некоторые деревья давно просились на срезать под корень и посадить новое. Ну а под шумок покромсали все: и которые надо, и которые не надо. Предполагаю, что Зеленбуд отдали кому-то очень дебильному по партийной квоте или по квоте любовниц сильных города сего.
Живу_на_Восточной
9 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:35:40, Вчера [Материал]

хрєнов, як бабак, прокинувся, коли потеплішало

а так добре було, після виборів разом зі своєю квазіпартією розвитку громад так гарно мовчав
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 18:03:23, Вчера [Материал]

Рукожопость - генетический код нации. Ничего нормально сделать не могут. НИЧЕГО!
Hoakina
11 Марина (Hoakina)   • 21:59:25, Вчера [Материал]

Цікаво було б ботаніків почути, як правильно.
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