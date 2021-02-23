«Отрезать бы вам руки!» Общественная организация призывает прекратить варварское кронирование деревьев в Житомире. ФОТО

"Отрезать бы вам руки! Это первая мысль, когда видишь "заботу" житомирских зеленбудовцев деревьями. То что происходит, называют "глубоким омоложением деревьев", "формовочной обрезкой кроны", реже - топингом. Немного разъясним: По данным Международного общества лесоводства (ISA), "топпинг" - неразборчивое срезание ветвей деревьев к стволу или боковым ветвям, которые не являются достаточно большими, чтобы взять на себя основную роль в жизни дерева.



Обрезка кроны нарушает принятые на национальном уровне стандарты, относительно надлежащей обрезки деревьев, и серьезно вредит их жизни. Топпинг является худшим, что можно сделать для здоровья дерева! Бездумная обрезка кроны заставляет дерево голодать, снижает его возможность производить питательные вещества необходимые для жизнедеятельности, поэтому, делает дерево уязвимым к атакам насекомых и болезней. Правильно обрезаное дерево не требует такой частой обрезки и будет жить здоровым", - говорится в обращении.