В Житомире частная фирма «кронировала» 20 деревьев, оставив лишь стволы. ФОТО

В Житомире на улице Добровольческих батальонов и улице Бориса Тена во время проведения кронирования с деревьев срезали все ветви, оставили только часть стволов.
Чтобы розбиратись в ситуация представители муниципальной инспекции и Зеленбуда сегодня совершили выездное совещание. Специалисты говорят, что эти кроновання провели неправильно и с нарушением необходимых требований и технологий.
По ул. Бориса Тена территория, где кронировали 16 тополей, прилегает к ОСМД. Его председатель имеет договор на осуществление кронирование этих насаждений частной компанией. Однако, как говорят в мэрии, этого недостаточно: специальная комиссия должна определить состояние деревьев.
Тополя должны пережить варварское кронирование, а вырастут ли липы на ул. Добровольческих батальонов, специалисты сказать однозначно не могут.
«Здесь дерево в таком возрасте, что... надеюсь, отойдет»
, - сообщил представитель Зеленбуда.
В мэрии отметили, что по поводу несанкционированного вмешательства в зеленые насаждения, которые находятся на территории коммунальной собственности (ул. Добровольческих батальонов) КП «Зеленбуд» обратилось в правоохранительные органы.
«Самовольно никто не может срезать или кронировать деревья на территории, находящейся в коммунальной собственности. Для осуществления этой процедуры должны быть разрешительные документы - акт обследования зеленых насаждений, который составляет комиссия из представителей КП «Инспекции по благоустройству», экологической инспекции, КП «Зеленбуд», управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, управлений коммунального и жилищного хозяйства городского совета», - отмечают в мэрии.
Стоит отметить, что специалисты КП «Зеленбуд» тоже мягко говоря не идеально проводят кронирование деревьев на улицах города. Житомиряне возмущаются работой коммунальщиков, а одна из общественных организаций призвала власть прекратить калечить деревья
.