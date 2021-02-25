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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 25 » 17:48:15

В Житомире частная фирма «кронировала» 20 деревьев, оставив лишь стволы. ФОТО

Сегодня, 17:51:02 1264 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире частная фирма «кронировала» 20 деревьев, оставив лишь стволы. ФОТО

 В Житомире на улице Добровольческих батальонов и улице Бориса Тена во время проведения кронирования с деревьев срезали все ветви, оставили только часть стволов.

Чтобы розбиратись в ситуация представители муниципальной инспекции и Зеленбуда сегодня совершили выездное совещание. Специалисты говорят, что эти кроновання провели неправильно и с нарушением необходимых требований и технологий.

По ул. Бориса Тена территория, где кронировали 16 тополей, прилегает к ОСМД. Его председатель имеет договор на осуществление кронирование этих насаждений частной компанией. Однако, как говорят в мэрии, этого недостаточно: специальная комиссия должна определить состояние деревьев.



Тополя должны пережить варварское кронирование, а вырастут ли липы на ул. Добровольческих батальонов, специалисты сказать однозначно не могут.

«Здесь дерево в таком возрасте, что... надеюсь, отойдет», - сообщил представитель Зеленбуда.



В мэрии отметили, что по поводу несанкционированного вмешательства в зеленые насаждения, которые находятся на территории коммунальной собственности (ул. Добровольческих батальонов) КП «Зеленбуд» обратилось в правоохранительные органы.
 

«Самовольно никто не может срезать или кронировать деревья на территории, находящейся в коммунальной собственности. Для осуществления этой процедуры должны быть разрешительные документы - акт обследования зеленых насаждений, который составляет комиссия из представителей КП «Инспекции по благоустройству», экологической инспекции, КП «Зеленбуд», управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, управлений коммунального и жилищного хозяйства городского совета», - отмечают в мэрии.




Стоит отметить, что специалисты КП «Зеленбуд» тоже мягко говоря не идеально проводят кронирование деревьев на улицах города. Житомиряне возмущаются работой коммунальщиков, а одна из общественных организаций призвала власть прекратить калечить деревья.
Тэги: кронирование, Житомир, деревья
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Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:09:24, Сегодня [Материал]

Дебилы.
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 18:26:38, Сегодня [Материал]

Красиво!
SkyNet
3 Дмитрий (SkyNet)   • 19:14:41, Сегодня [Материал]

Ещё немного и просто пеньки бы оставили. Деб...лы, бл...ть.
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 20:16:23, Сегодня [Материал]

ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!!!
Админ, а про последние события в стране ты слышал??
Арест убийцы Стерненко, избиение нацкорпусом полицейских, подозрение Шарию, закрытие сайтов...?
Не? Не слышал??
Titan45
5 Виталий (Titan45)   • 21:12:14, Сегодня [Материал]

Вот такой у нас гавно Житомир, обидно мля (((
Crespito
6 Hernan (Crespito)   • 21:57:15, Сегодня [Материал]

это по команде этой пизды из архетиктуры?
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