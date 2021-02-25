В Житомире частная фирма «кронировала» 20 деревьев, оставив лишь стволы. ФОТО

«Самовольно никто не может срезать или кронировать деревья на территории, находящейся в коммунальной собственности. Для осуществления этой процедуры должны быть разрешительные документы - акт обследования зеленых насаждений, который составляет комиссия из представителей КП «Инспекции по благоустройству», экологической инспекции, КП «Зеленбуд», управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, управлений коммунального и жилищного хозяйства городского совета», - отмечают в мэрии.