Коммунальщики проводят на улицах Житомира кронирование деревьев

На улицах Житомира коммунальщики проводят плановые работы по кронированию. Кронирование деревьев проводится для улучшения состояния зеленых насаждений.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в КП «Зеленбуд», проводится обрезка сухих, треснувших и слишком тяжелых ветвей, что позволяет дерево омолодить и предоставить ему нужную форму.
План работ КП «Зеленбуд» ЖГС по кронированию деревьев на февраль-март:
- Улица Князей Острожский;
- Улица Домбровского (от улицы Покровской до улицы Победы);
- Улица Восточная (от улицы Киевской до улицы Грушевского);
- Улица Монтана;
- Зеленая зона возле сквера Небесной Сотни - Лятошинского;
- Улица Чудновская (мост);
- Сквер у памятника Голодомору;
- Улица Циолковского;
- Улица Космонавтов (от улицы Королева до улицы Циолковского);
- Улица Большая Бердичевская (от площади Королева до улицы Ивана Франко);
- Улица Гоголевская;
- Улица Ивана Мазепы;
- Улица Бориса Тена.
Напомним, в начале 2018 года коммунальщики провели кронирование деревьев в центре Житомира
. Спустя 2 года кроны большинства деревьев не приобрели необходимую форму и летом не спасают житомирян от жары.