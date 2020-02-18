Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18.02.2020    14:10:50
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 18 » 12:54:43

Коммунальщики проводят на улицах Житомира кронирование деревьев

Сегодня, 13:19:43 186 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коммунальщики проводят на улицах Житомира кронирование деревьев

 На улицах Житомира коммунальщики проводят плановые работы по кронированию. Кронирование деревьев проводится для улучшения состояния зеленых насаждений.

Как сообщили «Журналу Житомира» в КП «Зеленбуд», проводится обрезка сухих, треснувших и слишком тяжелых ветвей, что позволяет дерево омолодить и предоставить ему нужную форму.

План работ КП «Зеленбуд» ЖГС по кронированию деревьев на февраль-март:
 
  • Улица Князей Острожский;
  • Улица Домбровского (от улицы Покровской до улицы Победы);
  • Улица Восточная (от улицы Киевской до улицы Грушевского);
  • Улица Монтана;
  • Зеленая зона возле сквера Небесной Сотни - Лятошинского;
  • Улица Чудновская (мост);
  • Сквер у памятника Голодомору;
  • Улица Циолковского;
  • Улица Космонавтов (от улицы Королева до улицы Циолковского);
  • Улица Большая Бердичевская (от площади Королева до улицы Ивана Франко);
  • Улица Гоголевская;
  • Улица Ивана Мазепы;
  • Улица Бориса Тена.

Напомним, в начале 2018 года коммунальщики провели кронирование деревьев в центре Житомира. Спустя 2 года кроны большинства деревьев не приобрели необходимую форму и летом не спасают житомирян от жары.
Тэги: кронирование, благоустройство, деревья, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus