«Весной высадим новые»: в горсовете прокомментировали вырубку деревьев на Новом бульваре

«Забор сняли, но работы там еще не закончены. Забор сняли по той причине, что плитка уже лежит и можно открыть проход по дорожкам, чтобы житомиряне уже могли ими пользоваться. Все насаждения, которые можно было высадить зимой, мы высадили. Другие зеленые насаждения будут высаживаться весной. Но, чтобы до весны не был закрыт проход, мы убрали забор. Весной мы будем уже высаживать те деревья, которые у нас есть по проекту. Мы удалили, согласно акту, только аварийные деревья и аварийные кусты. Где-то около 26 деревьев мы удалили. И вместо них мы сажаем новые деревья. И деревья будут высаживаться не 1 метр или 1,5 метра, а будут высаживаться пятилетние деревья до 3-4 метров в высоту. Поэтому через год-два это будет нормальный парк с нормальными деревьями. А те деревья, которые мы удалили, они этого уже нуждались. Потому что если сделать сначала новый парк, а затем срезать деревья, то это было бы совсем неправильно. А так - подход нормальный: обновили парк, посадим новые деревья весной. И тогда уже жители смогут оценить, какой у нас обновленный парк», - объясняет советник Житомирского городского головы Александр Черняхович.
И почему то всегда при "реконструкции" все деревья выкорчевывают у нас.
Почему то в Японии при таких работах все деревья пересаживают.
Вообще, давно не мешало бы урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, чтобы прекратилась эта вырубка мифических аварийных деревьев, и чтобы высаживали не кустики или мелкие деревья, а уже взрослые, чтобы люди годами не ждали, когда те вырастут (а то пока они будут расти, их опять в аварийные могут записать).
Потому что Житомир - город лохов. Не лохи выбрали бы себе толкового мэра. Лошары выбирают на второй срок того, кто их обобрал до нитки.
Все тупые добыватели дров.
Сколько видел покалеченных деревьев, которые засохли после этого..
Им блин руки все пообрезать так как они это делают.