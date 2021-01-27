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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 27 » 14:31:18

«Весной высадим новые»: в горсовете прокомментировали вырубку деревьев на Новом бульваре

Вчера, 14:53:18 1456 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Весной высадим новые»: в горсовете прокомментировали вырубку деревьев на Новом бульваре

 Реконструкция первой части Нового бульвара вызвала бурную реакцию житомирян. В соцсетях последствия ремонта обсуждали в течение последних нескольких дней. Больше всего горожан возмутило то, что во время реконструкции вырезали деревья, которые росли здесь раньше и давали тень.

Советник Житомирского городского головы Александр Черняхович в комментарии изданию Житомир инфо объяснил, что во время реконструкции удалили аварийные деревья, а весной планируют высадить новые растения.
 

«Забор сняли, но работы там еще не закончены. Забор сняли по той причине, что плитка уже лежит и можно открыть проход по дорожкам, чтобы житомиряне уже могли ими пользоваться. Все насаждения, которые можно было высадить зимой, мы высадили. Другие зеленые насаждения будут высаживаться весной. Но, чтобы до весны не был закрыт проход, мы убрали забор. Весной мы будем уже высаживать те деревья, которые у нас есть по проекту. Мы удалили, согласно акту, только аварийные деревья и аварийные кусты. Где-то около 26 деревьев мы удалили. И вместо них мы сажаем новые деревья. И деревья будут высаживаться не 1 метр или 1,5 метра, а будут высаживаться пятилетние деревья до 3-4 метров в высоту. Поэтому через год-два это будет нормальный парк с нормальными деревьями. А те деревья, которые мы удалили, они этого уже нуждались. Потому что если сделать сначала новый парк, а затем срезать деревья, то это было бы совсем неправильно. А так - подход нормальный: обновили парк, посадим новые деревья весной. И тогда уже жители смогут оценить, какой у нас обновленный парк», - объясняет советник Житомирского городского головы Александр Черняхович.


Сейчас подрядчик продолжает реконструкцию Нового бульвара. В муниципалитете говорят: на следующих участках также планируется удаление деревьев. 
 

Предыстория


Реконструкции Нового бульвара победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект

Реконструкцию выполняет ООО «УК «Комфорт-Буд», стоимость работ - 19 млн 110 тыс. гривен.

25 января подрядчик начал снимать строительный забор и открыл доступ к обновленному Новому бульвару.





Фото: Заметки о Житомире / Житомир інфо
Тэги: Житомир, Новый бульвар, деревья, благоустройство
Комментариев: 9
abraziff
1 Rostik Chvarkov (abraziff)   • 15:25:35, Вчера [Материал]
+5

Прям все деревья аварийные?
И почему то всегда при "реконструкции" все деревья выкорчевывают у нас.
Почему то в Японии при таких работах все деревья пересаживают.
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 09:26:28, Сегодня [Материал]
0

Потому что в Японии кугуты не приживаются. Особенно в муниципальной власти.
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:12:23, Вчера [Материал]
+3

"прийде весна — саджати будемо"?
RaID
3 Сергій (RaID)   • 18:00:23, Вчера [Материал]
+6

У нас ніби є зеленбуд, але дерева чомусь мають всього два стани - нормальні і аварійні. Якісь дії проводились щоб врятувати зелені насадження які ростуть не один десяток років у місті? Чи все що можна це обрізати їх до рівня "колода" без гілок? Втикнути на бульварі новий 2-3м саджанець і очікувати від нього того ж рівня комфорту як від дерева з масивною кроною це верх тупості. Я дуже сумніваюсь що так круто співпало що всі дерева виявились аварійними. а якщо раптом всі, то що ж це таке відбувається, дерева аварійні, а літом ніхто не перекривав прохід, адже на голову могло впасти аварійне дерево... На кого це все розраховано? За кордоном глянеш, то ті старі дерева під'язують, гарненько обрізають, а не варварські і так далі щоб оздоровити його, а не зрубати нафіг. Якась стратегія у місті на тотальну вирубку... Вже і так зима без снігу, скоро будемо жувати пісок на зубах кожен день, місто у пилюці і бруді, дерев все меньше, заживемо.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 04:15:12, Сегодня [Материал]
+1

Посмотрите на кол-во деревьев с омелой в городе, и все вопросы исчезнут. Зеленбуд шарашкина контора, существует лишь для поборов и порешать кому там нужно оформить деревья аварийными, чтобы не додалбывались, почему спилили.
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 09:28:08, Сегодня [Материал]
0

Не только зеленбуд. Ни одно КП не эффективно. Все заточены на воровство. Рыба гниет с головы.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 04:12:55, Сегодня [Материал]
+2

Смотрим первое фото, слева на нем видим взрослые деревья (2 штк с толстыми стволами), а за ними идут где-то 3 можно сказать, молодых деревьев (тонкие ствола). Теперь посмотрите на фото после реконструкции, и вы не найдете в этом же месте ни одного дерева. Сказки про аварийные деревья для лохов. У нас так и леса все аварийные и под корень вырезаются. Удобно ведь, повесил ярлык аварийное и вырезай.

Вообще, давно не мешало бы урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, чтобы прекратилась эта вырубка мифических аварийных деревьев, и чтобы высаживали не кустики или мелкие деревья, а уже взрослые, чтобы люди годами не ждали, когда те вырастут (а то пока они будут расти, их опять в аварийные могут записать).
MAS-ter
8 Mast (MAS-ter)   • 09:30:10, Сегодня [Материал]
0

Сказки для лохов - это правильно сказано.
Потому что Житомир - город лохов. Не лохи выбрали бы себе толкового мэра. Лошары выбирают на второй срок того, кто их обобрал до нитки.
galapagos
9 Джордж (galapagos)   • 09:33:37, Сегодня [Материал]
0

В зеленбуде нет ни одного ботаника/биолога.
Все тупые добыватели дров.
Сколько видел покалеченных деревьев, которые засохли после этого..
Им блин руки все пообрезать так как они это делают.
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