Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 28 » 12:26:44

Реконструкция Нового бульвара: в центре Житомира планируют срезать более 50 деревьев

Сегодня, 12:27:44 1920 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция Нового бульвара: в центре Житомира планируют срезать более 50 деревьев

 В центре Житомира готовятся к капитальному ремонту Нового бульвара. Во время реконструкции пешеходной зоны планируют срезать несколько десятков старых деревьев.

Этот вопрос обсуждали сегодня на заседании исполкома. Речь идет о срезании 55 деревьев, передает Житомир инфо.
 

«Мы комиссией прошли весь бульвар и по акту у нас 55 деревьев, которые имеют неудовлетворительное состояние: сухостойные, потеряли декоративность, достигли возрастного предела. При обследовании отмечено проектантам о сохранении краснокнижных деревьев. Таких там 9, они должны быть ограждены, с табличками», - отметила главный специалист отдела экологии КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» Татьяна Венгловская.


Отдельным вопросом на исполкоме решалась судьба старого тополя возле кафе за кинотеатром «Жовтень».

ФОТО: Житомир инфо
 

«Дело в том, что несколько лет назад краеведом Георгием Мокрицким он был рекомендован к заповеданию, как самый старый тополь в Житомирской области. Но он имеет неудовлетворительное состояние. 2 июля упала большая ветка и хорошо, что не нанесла большой вред, только повредила имущество учреждения «Файна Кнайпа». Кроме того, тополь достаточно большой в диаметре и своим разветвленным корнями подрывает плитку вокруг. Не факт, что он не будет этого делать, когда сделается реконструкция бульвара. С нами на комиссии присутствовал представитель экологической инспекции, по его словам, такое дерево как тополь заповедать вообще не стоит, потому что тополь имеет мягкую, хрупкую древесину, возрастное ограничение - максимум 80 лет. Поэтому этот вопрос должен решить исполком», - отметила Татьяна Венгловская.


По ее словам у инспекции по благоустройству есть обращение от КП «Зеленбуд» с просьбой удалить этот тополь, поскольку он действительно является опасным: это центр города, где всегда есть большое скопление людей, рядом развлечения для детей. В результате исполком принял решение об удалении данного тополя.

Вместо удаленных зеленых насаждений на Новом бульваре планируется высадить около 20 деревьев и 500 кустов.



«Высаживать будем деревья не ниже 1,7 м, это возраст деревьев около 5-6 лет, некоторые деревья будут выше 3-4 метров - то есть это взрослые насаждения», - рассказала представительница фирмы, которая проектировала капремонт Нового бульвара.

Напомним, реконструкции Нового бульвара победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект
Тэги: деревья, Житомир, Новый бульвар
Комментариев: 8
abraziff
1 Rostik Chvarkov (abraziff)   • 12:33:42, Сегодня [Материал]
+5

Да ну вас, пройдет 20 лет пока эти деревья вырастут, сделают солнцепек как на мехалке, что негде будет посидеть в тени.
Mira
2 Irina (Mira)   • 12:34:05, Сегодня [Материал]
+5

Опять бетонная пустыня с лавочками на солнцепеке. Только бы уничтожить деревья. Все лавочки на солнце -напротив универмага, в сквере по Лятошинского, да и на Михайловской по центру и около фонтана. Когда о людях подумают?
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 14:50:35, Сегодня [Материал]
+2

Все в стиле Фаворит - нет зеленым насаждениям!
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:16:01, Сегодня [Материал]
+1

Пустыня на фото.... Мерзость. А под этим куполом место для тепловых ударов. И сколько миллонов горсовет угробил на этот идиотизм?
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 13:23:11, Сегодня [Материал]
+3

то фонтан. проєкт - 1 лям. тендер на роботи проводять зараз.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 14:52:03, Сегодня [Материал]
+3

Не удивлюсь, что потом на месте тех деревьев появятся какие-то киоски/павильончики... а нам заливают про сухостои и прочее. Как по мне, то лучше бы оставили все те деревья, все хорошо с ними.
Gerhadriger
7 Dark (Gerhadriger)   • 15:17:05, Сегодня [Материал]
+2

Кнайпа сделает бОльше летник, и напрягатся не надо.
viking62
8 viking (viking62)   • 15:18:41, Сегодня [Материал]
+3

Почему наши дизайнеры не могут вписываться в существующий ландшафт? Им бы все срезать и начать на пустыре! Я против любых, пусть и суперсовременных строек, если они влекут за собой уничтожение природы!
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