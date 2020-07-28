Реконструкция Нового бульвара: в центре Житомира планируют срезать более 50 деревьев

«Мы комиссией прошли весь бульвар и по акту у нас 55 деревьев, которые имеют неудовлетворительное состояние: сухостойные, потеряли декоративность, достигли возрастного предела. При обследовании отмечено проектантам о сохранении краснокнижных деревьев. Таких там 9, они должны быть ограждены, с табличками», - отметила главный специалист отдела экологии КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» Татьяна Венгловская.

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«Дело в том, что несколько лет назад краеведом Георгием Мокрицким он был рекомендован к заповеданию, как самый старый тополь в Житомирской области. Но он имеет неудовлетворительное состояние. 2 июля упала большая ветка и хорошо, что не нанесла большой вред, только повредила имущество учреждения «Файна Кнайпа». Кроме того, тополь достаточно большой в диаметре и своим разветвленным корнями подрывает плитку вокруг. Не факт, что он не будет этого делать, когда сделается реконструкция бульвара. С нами на комиссии присутствовал представитель экологической инспекции, по его словам, такое дерево как тополь заповедать вообще не стоит, потому что тополь имеет мягкую, хрупкую древесину, возрастное ограничение - максимум 80 лет. Поэтому этот вопрос должен решить исполком», - отметила Татьяна Венгловская.