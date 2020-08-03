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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 3 » 17:47:54

Мэр признал ошибку: в центре Житомира сохранят старый тополь

Вчера, 17:47:41 1342 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр признал ошибку: в центре Житомира сохранят старый тополь

 Огромный тополь, растущий в центре Житомира возле кинотеатра "Жовтень", срезать не будут. Об этом 3 августа во время онлайн-приема граждан заявил городской голова Житомира.

Мэр Житомира назвал это решение ошибкой.
 

"Я признаю, что исполком ошибочно принял решение о срезании тополя, огромного дерева, которое надо сохранить. Мы уже разбирались с этим вопросом, даже не было акта обследования дерева и это действительно ошибка. Буквально через 20 минут после решения исполкома я собрал внеочередной исполком, на котором мы отменили это решение. Поэтому никакой угрозы по срезанию тополя нет", - отметил Сергей Сухомлин.


По словам мэра города, на этой неделе будут публично обсуждать проект реконструкции Нового бульвара.
 

"Чтобы люди поняли, какие деревья срезаются, потому что там есть несколько деревьев больных, которые нужно удалять. После реконструкции мы покажем количество новых деревьев, которые будут высажены. Это будут большие деревья, как мы делали в сквере Лятошинского", - добавил Сухомлин.


Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире готовятся к капитальному ремонту Нового бульвара. В рамках реконструкции пешеходной зоны планировали срезать несколько десятков старых деревьев, среди которых самый старый тополь в Житомирской области.

ФОТО: Житомир инфо
Тэги: Житомир, деревья, Новый бульвар, Сухомлин
Комментариев: 1
Shtafenberg
1 Роман (Shtafenberg)   • 20:37:54, Вчера [Материал]
+5

Это правильно пусть будет, деревья нужны
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