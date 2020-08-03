Мэр признал ошибку: в центре Житомира сохранят старый тополь

"Я признаю, что исполком ошибочно принял решение о срезании тополя, огромного дерева, которое надо сохранить. Мы уже разбирались с этим вопросом, даже не было акта обследования дерева и это действительно ошибка. Буквально через 20 минут после решения исполкома я собрал внеочередной исполком, на котором мы отменили это решение. Поэтому никакой угрозы по срезанию тополя нет", - отметил Сергей Сухомлин.
"Чтобы люди поняли, какие деревья срезаются, потому что там есть несколько деревьев больных, которые нужно удалять. После реконструкции мы покажем количество новых деревьев, которые будут высажены. Это будут большие деревья, как мы делали в сквере Лятошинского", - добавил Сухомлин.