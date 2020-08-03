Мэр признал ошибку: в центре Житомира сохранят старый тополь

"Я признаю, что исполком ошибочно принял решение о срезании тополя, огромного дерева, которое надо сохранить. Мы уже разбирались с этим вопросом, даже не было акта обследования дерева и это действительно ошибка. Буквально через 20 минут после решения исполкома я собрал внеочередной исполком, на котором мы отменили это решение. Поэтому никакой угрозы по срезанию тополя нет", - отметил Сергей Сухомлин.