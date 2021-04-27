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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 27 » 08:27:11

Львовские и столичные специалисты научат коммунальщиков Житомира правильно ухаживать за деревьями

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Львовские и столичные специалисты научат коммунальщиков Житомира правильно ухаживать за деревьями

 Житомир решил перенять опыт других городов страны с городского озеленения. В частности, мастера, ухаживающие за житомирскими деревьями, пройдут специальные учения у коллег со Львова и столицы. Мероприятие организовал Житомирский городской совет в рамках проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II».

Также в рамках мероприятия в Житомир приехала Александра Складкова, начальник управления экологии и природных ресурсов департамента градостроения Львовского городского совета.

Она рассказала, как во Львове ухаживают и защищают зеленые насаждения. В частности, речь шла о стратегии озеленения, санитарной чистке и уходе за деревьями.

Кроме того, было совместно проанализировано состояние зеленых насаждений на Полевой, Новом бульваре и Замковой горе с учетом их видового состава.

Напомним, в Житомире общественная организация призвала власть прекратить калечить деревья кронированием.
Тэги: деревья, Житомир, благоустройство, зеленые насаждения
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:56:28, Сегодня [Материал]

"Мастєра" - один сере, а другий розтира.
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