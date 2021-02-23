Ударил и отобрал пакет с едой: в Житомире мужчина ограбил соседку

Вечером 22 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от пожилой житомирянки об ограблении. На место происшествия выехали полицейские, которые сразу же задержали причастного к правонарушению - соседа пенсионерки.
"По словам 68-летней жительницы областного центра, около половины восьмого в тот вечер она вернулась домой из продуктового магазина. Очевидно, возле дома ее заметил сосед, который сразу же посетил заявительницу. Зайдя в дом, мужчина ударил последнюю, схватил пакет, который женщина только принесла из магазина, и ушел"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
В пакете находились продукты питания, документы, кошелек с деньгами и банковские карточки женщины.
"На место происшествия сразу выехали полицейские роты особого назначения совместно со следственно-оперативной группой Житомирского районного управления. Правоохранители осмотрели дом заявительницы, опросили свидетелей происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства и задержали 54-летнего соседа женщины", - отметили правоохранители.
В содеянном последний признался, похищенное полицейские у него изъяли.
Сейчас местные следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. За грабеж мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.