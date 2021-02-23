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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 23 » 14:31:45

Ударил и отобрал пакет с едой: в Житомире мужчина ограбил соседку

Вчера, 14:40:45 759 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ударил и отобрал пакет с едой: в Житомире мужчина ограбил соседку

 Вечером 22 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от пожилой житомирянки об ограблении. На место происшествия выехали полицейские, которые сразу же задержали причастного к правонарушению - соседа пенсионерки.

"По словам 68-летней жительницы областного центра, около половины восьмого в тот вечер она вернулась домой из продуктового магазина. Очевидно, возле дома ее заметил сосед, который сразу же посетил заявительницу. Зайдя в дом, мужчина ударил последнюю, схватил пакет, который женщина только принесла из магазина, и ушел", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции.

В пакете находились продукты питания, документы, кошелек с деньгами и банковские карточки женщины.
 

"На место происшествия сразу выехали полицейские роты особого назначения совместно со следственно-оперативной группой Житомирского районного управления. Правоохранители осмотрели дом заявительницы, опросили свидетелей происшествия, изъяли необходимые вещественные доказательства и задержали 54-летнего соседа женщины", - отметили правоохранители.


В содеянном последний признался, похищенное полицейские у него изъяли.

Сейчас местные следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. За грабеж мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Тэги: ограбление, Житомир, сосед
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:13:43, Вчера [Материал]

От дожилися, тепер з АТБ треба з охоронцем продукти нести.
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