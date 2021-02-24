Подросток из-за ссоры с девушкой прыгнул с 30-метрового моста и чудом выжил. ВИДЕО

Ночью 17 февраля в городе Новоград-Волынский полицейские нашли под мостом посреди реки замерзшего 16-летнего парня. Еще полчаса – и парень умер бы от переохлаждения.
Выяснилось, что подросток оказался посреди реки после того, как прыгнул с 30-метрового моста. То, что он выжил, – чудо. Причиной такого поступка стала ссора с девушкой, передает ТСН.
В ту ночь полицейские Михаил и Вадим после полученной ориентировки пошли искать подростка к железнодорожному мосту, потому что парень, как они выяснили, намекал своей девушке, что покончит с собой. На мосту нашли вещи Вадима.
"Лежала его куртка и рюкзак, начали его звать, услышали крик о помощи, зажгли фонарик и увидели снизу, что парень лежит", – вспоминает заместитель начальника отдела превенции Новоград-Волынского районного отдела полиции Михаил Мосцицкий.
Высота моста – 30 метров. Парень прыгнул и упал у второй колонны, на месте падения до сих пор можно увидеть следы. Несколько раз копы проваливались в воду, однако к подростку, который лежал на островке, – добрались. Сложнее всего, признаются полицейские, было поднять пострадавшего парня вверх по лестнице.
"Раздетый был и замерзший, на ноги сам встать не мог. Подошли к нему, надели курточку, которую сверху нашли на мосту, немного отогрели и начали его поднимать", – продолжает оперуполномоченный Вадим Мищик.
Уже наверху парня передали медикам скорой, сейчас он в реанимации. Состояние Вадима — стабильно тяжелое. Медики диагностировали у ребенка переохлаждение, обморожение конечностей и ушиб живота. Еще полчаса и парень умер бы от переохлаждения, говорят медики. А то, что он выжил, упав с 30-метровой высоты, – чудо.
"Угроза для жизни все равно остается, потому что это кататравма, падение с высоты", – отмечает детский анестезиолог Новоград-Волынской больницы Татьяна Гордийчук.
Вадим – старший из трех детей Марины Колосовой. Женщина уверяет, что парень никогда вечером не задерживался и говорил, где находится. Поэтому, когда в 10 вечера он не вернулся домой и не ответил на звонок – мать забила тревогу и позвонила в полицию. Сложнее всего, говорит, было ожидать сообщения от копов, жив ли сын.
"Сначала сказали, что не знают, жив ли он. А когда я уже приехала, его вели. Он стонал, но я увидела, что он жив, – рассказывает Марина. – Он говорит, все понимает и ничего не помнит".
Подростку понадобятся месяцы реабилитации, говорят медики. Надеются спасти обмороженные конечности рук. А вот полицейские радуются, что успели найти и спасти подростка. Их руководство, к тому же, обещало мужчин премировать.