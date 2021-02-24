До 150 річчя від дня народження Лесі Українки до Житомира завітала Оксана Забужко

В рамках літературно-мистецького проєкту “Коло Лесі” з нагоди відзначення 150-річного ювілею від дня народження Лесі Українки до Житомира завітала відома українська письменниця Оксана Забужко.
Письменниця спілкувалась з житомирянами у форматі лекції-зустрічі та презентувала книгу "Апокриф. Чотири розмови про Лесю Українку". Ініціаторами заходу виступила депутатка Житомирської міськради Людмила Зубко та ГО «Житомир, зроби голосніше!».
«Впродовж року ми будемо запрошувати потужних людей, які трансформують Україну і власне весь світ. Перші наші гості в рамках відзначення 150 річчя від дня народження Лесі Українки - Оксана Забужко і пані Лідія Данильчук, які мають коріння з Житомирщини. Ця зустріч дає нам змогу по-новому подивитися, а хто така Леся Українка для нас. Вона 100 років тому запустила ту енергію, яка дозволяє нам сьогодні вибрати шлях європейськості,» - зазначила Людмила Зубко.
Першу монографію-есе про нашу видатну землячку "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" Забужко видала 13 років тому. За її словами, нова книга є “наслідком запитань, які лишилися відкритими” після "Notre Dame d'Ukraine”. Зокрема, йдеться про складні і драматичні стосунки письменниці з християнством.
“З усіх моїх літературних матерів — вона для мене найважливіша! Друга книга це продукт колективного труда Лесі Українки, Предстоятеля УГКЦ блаженного Святослава Шевчука і Оксани Забужко. Апокриф — термін, який вона сама вживала до своїх “ремейків” євангельських і ранньохристиянських сюжетів”,
— говорить пані Оксана.
Захід, що відбувся 23 лютого у Житомирському обласному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги, зібрав більше трьох сотень житомирян.
“Місто це — люди. В театрі сьогодні було дуже тепло і по-родинному”, — відзначила Оксана Забужко. Організаторка заходу Людмила Зубко переконана, що такі зустрічі — можливість переосмислити творчість та по-новому розкрити особистість Лесі Українки.
“Ми сьогодні зрозуміли і почули непізнані нами раніше лайвхаки, які дають розуміння, хто така Леся Українка. Коли читаєш ці листи, абсолютно кожна фраза про сьогодення і про майбутнє. І треба усвідомити, що це наша сила, наша енергія і наш шлях. А головний висновок із сьогоднішньої зустрічі — ми маємо читати”,
— говорить засновниця громадської організації “Житомир, зроби голосніше!” Людмила Зубко.
Після розмови з письменницею Оксаною Забужко на сцені театру відбулася прем’єра моновистави за мотивами однойменного оповідання Лесі України "Розмова" у виконанні львівської акторки Лідії Данильчук з творчої майстерні «Театр у кошику».
Пресслужба Людмили Зубко