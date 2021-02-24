До 150 річчя від дня народження Лесі Українки до Житомира завітала Оксана Забужко

«Впродовж року ми будемо запрошувати потужних людей, які трансформують Україну і власне весь світ. Перші наші гості в рамках відзначення 150 річчя від дня народження Лесі Українки - Оксана Забужко і пані Лідія Данильчук, які мають коріння з Житомирщини. Ця зустріч дає нам змогу по-новому подивитися, а хто така Леся Українка для нас. Вона 100 років тому запустила ту енергію, яка дозволяє нам сьогодні вибрати шлях європейськості,» - зазначила Людмила Зубко.