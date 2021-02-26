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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 26 » 08:56:38

Хакеры атаковали автоматизированную систему госорганов Житомирщины – СБУ

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Хакеры атаковали автоматизированную систему госорганов Житомирщины – СБУ

 Служба безопасности Украины заблокировала работу бот-сети, которая осуществила попытку хакерской атаки на систему госорганов Житомирской области.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность хакера, причастного к совершению кибератак через бот-сеть на государственные электронные информационные ресурсы. В начале этого года оперативники СБУ локализовали попытку хакерской атаки на автоматизированные системы госорганов Житомирщины. Злоумышленники планировали получить удаленный доступ к компьютерам для снятия информации, подлежащей защите. Они также собирались поразить ПК вредоносным программным обеспечением. А потом скрыто использовать ресурсы в бот-сети для организации подобных кибератак", - информирует пресс-група Управления СБ Украины в Житомирской области.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что для противоправной деятельности злоумышленники использовали зарубежные ресурсы хостинг-провайдера со Львовщины. Дополнительная проверка подтвердила, что серверы размещены на территории Российской Федерации и принадлежащих фигуранту дела.

Во время санкционированных обысков по месту жительства провайдера правоохранители изъяли компьютерную технику. Она передана для проведения соответствующих исследований.

Следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

"Проверяется также информация о возможном сотрудничестве подозреваемого с представителями спецслужб страны-агрессора", - добавили в СБУ. 
Тэги: хакерская атака, СБУ, Житомирщина
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