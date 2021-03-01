В Житомирской области планируют обновить 100 километров трассы М-21: карта ремонтов

При наличии полного финансирования в этом году в Житомирской области будет обновлено более 100 километров пути М-21. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог
.
Дорожники проанализировали, на каких участках уже провели ремонт, а на каких будет проведен в 2021 году. Для лучшего восприятия информации автомобильную дорогу, пересекающую всю область с севера на юг, разделили на два направления.
Направление КПП «Выступовичи» - Житомир
«В прошлом году на 4-х участках был начат ремонт. А именно: от села Рудня к городу Овруч - проводилась реконструкция трех участков общей протяженностью почти 20 километров (с км 22+483 по 41+483). И капитальный ремонт участка, проходящего по городу Овруч до села Заречье (км 46+483 - 50+483). Эти работы находятся на завершающей стадии. Подписано соглашение на ремонт участка и перед городом Овруч (км 41+483 - 46+483). Кроме того, продолжается капремонт моста через реку Норин в городе Овруч», - информирует САД.
В 2021 предусмотрено начальное финансирование и будут начаты работы на следующих участках в этом направлении:
- от села Заречье (около Овруча) до села Игнатполь (до пересечения с автодорогой Р-49 Васьковичи - Шепетовка) - текущим средним ремонтом (км 50+483 - 71+990).
- дальше капитально до села Бехи (км 78+490 - 84+995).
- реконструкция пути почти до совмещения с а/д М-07 (км 84+995 - 87+388).
- за городом Коростень текущий средний ремонт пути до села Фасовая (96+879 - 134+821).
- капремонт в Хорошевском районе, где уже есть соглашение на проведение работ (км 134+821 - 136+589).
- текущий средний ремонт до села Андреевка (км 136+589 - 148+000).
Часть дороги от Черняхова до Житомира
отремонтирована текущим средним ремонтом в прошлом году (км 158-173).
Направление Житомир - Бердичев
В прошлом году был завершен текущий средний ремонт пути от города Житомир до села Дворец
.
«Приступим к ремонту текущим средним ремонтом двух участков до села Осыково (от км 194+600 до км 215+800). Кроме того, продолжаются работы по строительству транспортной развязки в двух уровнях на пересечении а/д М-21 и обхода города Бердичев (км 214+223). Масштабный объект будет включать путепровод, четыре съезда и левый отнесенный поворот. Общая протяженность - 3,4 километра», - сообщает Служба автодорог.
Также между Украиной и Молдовой анонсировано создание нового маршрута Киев - Кишинев
. В рамках обновления направления, на территории Житомирской области в планах провести работы по реконструкции обхода города Бердичев.
На карте
: синим - работы, выполненные в предыдущие годы, красным - запланированные на 2021 год ремонтные работы.