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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 1 » 15:52:36

В Житомирской области планируют обновить 100 километров трассы М-21: карта ремонтов

Вчера, 16:24:55 2139 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области планируют обновить 100 километров трассы М-21: карта ремонтов

 При наличии полного финансирования в этом году в Житомирской области будет обновлено более 100 километров пути М-21. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог.

Дорожники проанализировали, на каких участках уже провели ремонт, а на каких будет проведен в 2021 году. Для лучшего восприятия информации автомобильную дорогу, пересекающую всю область с севера на юг, разделили на два направления.
 

Направление КПП «Выступовичи» - Житомир

 

«В прошлом году на 4-х участках был начат ремонт. А именно: от села Рудня к городу Овруч - проводилась реконструкция трех участков общей протяженностью почти 20 километров (с км 22+483 по 41+483). И капитальный ремонт участка, проходящего по городу Овруч до села Заречье (км 46+483 - 50+483). Эти работы находятся на завершающей стадии. Подписано соглашение на ремонт участка и перед городом Овруч (км 41+483 - 46+483). Кроме того, продолжается капремонт моста через реку Норин в городе Овруч», - информирует САД.


В 2021 предусмотрено начальное финансирование и будут начаты работы на следующих участках в этом направлении:
 
  • от села Заречье (около Овруча) до села Игнатполь (до пересечения с автодорогой Р-49 Васьковичи - Шепетовка) - текущим средним ремонтом (км 50+483 - 71+990).
  • дальше капитально до села Бехи (км 78+490 - 84+995).
  • реконструкция пути почти до совмещения с а/д М-07 (км 84+995 - 87+388).
  • за городом Коростень текущий средний ремонт пути до села Фасовая (96+879 - 134+821). 
  • капремонт в Хорошевском районе, где уже есть соглашение на проведение работ (км 134+821 - 136+589).
  • текущий средний ремонт до села Андреевка (км 136+589 - 148+000).

Часть дороги от Черняхова до Житомира отремонтирована текущим средним ремонтом в прошлом году (км 158-173).
 

Направление Житомир - Бердичев


В прошлом году был завершен текущий средний ремонт пути от города Житомир до села Дворец.
 

«Приступим к ремонту текущим средним ремонтом двух участков до села Осыково (от км 194+600 до км 215+800). Кроме того, продолжаются работы по строительству транспортной развязки в двух уровнях на пересечении а/д М-21 и обхода города Бердичев (км 214+223). Масштабный объект будет включать путепровод, четыре съезда и левый отнесенный поворот. Общая протяженность - 3,4 километра», - сообщает Служба автодорог.


Также между Украиной и Молдовой анонсировано создание нового маршрута Киев - Кишинев. В рамках обновления направления, на территории Житомирской области в планах провести работы по реконструкции обхода города Бердичев.

На карте: синим - работы, выполненные в предыдущие годы, красным - запланированные на 2021 год ремонтные работы. 

Тэги: Житомирская область, М-21, ремонт дорог
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Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 19:18:26, Вчера [Материал]

Р-18 в якому столітті буде ремонтуватися ?
spirinoff
2 Вася Пупкин (spirinoff)   • 20:29:59, Вчера [Материал]

На P-18 (на Попельню которая ) забили болт похоже. Делали при Горбачеве еще,наверное (((
dakar
3 Инспектор Кранник (dakar)   • 22:18:35, Вчера [Материал]

Там просто жесть, в этом году асфальта уже полностью не останется.
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