На трассе Житомир – Черняхов завершают укладку асфальта. ФОТО

На участке автодороги М-21 от Житомира до Черняхова завершают укладку асфальта. Уже готовы 13 из 15 километров. Об этом сообщает пресс-служба Службы автодорог в Житомирской области.
"В рамках текущего среднего ремонту участка пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (от города Житомир в направлении городка Черняхов) на км 158 + 000 - 173 + 000 подходят к концу работы по укладке слоев асфальтобетона"
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Также уже начата установка металлического барьерного ограждения. Кроме того, продолжаются работы по укреплению обочин отфрезерованным материалом.
Согласно проекту, на данном участке ремонта предусмотрено заменить дорожные знаки, установить сигнальные столбики и нанести дорожную разметку.
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