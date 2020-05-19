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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 19 » 10:31:25

На трассе Житомир – Черняхов завершают укладку асфальта. ФОТО

Сегодня, 10:51:25 891 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир – Черняхов завершают укладку асфальта. ФОТО

 На участке автодороги М-21 от Житомира до Черняхова завершают укладку асфальта. Уже готовы 13 из 15 километров. Об этом сообщает пресс-служба Службы автодорог в Житомирской области.

"В рамках текущего среднего ремонту участка пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (от города Житомир в направлении городка Черняхов) на км 158 + 000 - 173 + 000 подходят к концу работы по укладке слоев асфальтобетона", - говорится в сообщении.

Также уже начата установка металлического барьерного ограждения. Кроме того, продолжаются работы по укреплению обочин отфрезерованным материалом.

Согласно проекту, на данном участке ремонта предусмотрено заменить дорожные знаки, установить сигнальные столбики и нанести дорожную разметку.





Тэги: Черняхов, Житомирская область, ремонт дорог, М-21
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:26:15, Сегодня [Материал]
0

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