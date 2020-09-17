Сдали в эксплуатацию 15 км автодороги Житомир – Черняхов. ФОТО

Введено в эксплуатацию 15 км автодороги М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский. Речь идет об отремонтированном участке от Житомира до пгт Черняхов. Стоимость ремонта - 155 миллионов гривен
"Службой автомобильных дорог в Житомирской области была совершена процедура закупки (ожидаемая стоимость предмета закупки составила - 213 671 120,00 грн) и заключено соглашение от 06.06.2019 года №43 на сумму 154 999 998,00 грн с ЧП "Автомагистраль" на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) км 158+000 - км 173+000", - информирует Служба автодорог.
Согласно проектно-сметной документации осуществлено:
вырезку кустов;
укладку выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком 8 см;
укладку верхнего слоя покрытия толщиной 5 см с щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком;
установку остановочных площадок;
укрепление обочин отходами от фрезерования:
установку металлического барьерного ограждения;
установку новых дорожных знаков;
нанесение горизонтальной дорожной разметки.
В Службе автодорог отмечают, что последний раз капитальный ремонт этого участка трассы проводился в 1980 году.