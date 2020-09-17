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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 17 » 10:11:28

Сдали в эксплуатацию 15 км автодороги Житомир – Черняхов. ФОТО

Сегодня, 10:31:28 1099 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сдали в эксплуатацию 15 км автодороги Житомир – Черняхов. ФОТО

 Введено в эксплуатацию 15 км автодороги М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский. Речь идет об отремонтированном участке от Житомира до пгт Черняхов. Стоимость ремонта - 155 миллионов гривен

"Службой автомобильных дорог в Житомирской области была совершена процедура закупки (ожидаемая стоимость предмета закупки составила - 213 671 120,00 грн) и заключено соглашение от 06.06.2019 года №43 на сумму 154 999 998,00 грн с ЧП "Автомагистраль" на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Житомирской области М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) км 158+000 - км 173+000", - информирует Служба автодорог.

Согласно проектно-сметной документации осуществлено:
 
  • вырезку кустов;
  • укладку выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком 8 см;
  • укладку верхнего слоя покрытия толщиной 5 см с щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком;
  • установку остановочных площадок;
  • укрепление обочин отходами от фрезерования:
  • установку металлического барьерного ограждения;
  • установку новых дорожных знаков;
  • нанесение горизонтальной дорожной разметки.

В Службе автодорог отмечают, что последний раз капитальный ремонт этого участка трассы проводился в 1980 году.











Тэги: Черняхов, М-21, Житомир, ремонт дорог
Комментариев: 5
dimon_ua
1 Дмитрий (dimon_ua)   • 13:03:00, Сегодня [Материал]
+8

Чудова дорога! Далі треба таку ж саму дорогу на Коростень і Овруч :)
Boris
2 Boris (Boris)   • 13:34:13, Сегодня [Материал]
+1

+
RaID
3 Сергій (RaID)   • 14:06:21, Сегодня [Материал]
0

Як їхати на Дениші вже два подібні переходи на сонячних батареях чомусь не освітлюються, а їх тільки недавно встановили.
peso
4 peso (peso)   • 14:26:02, Сегодня [Материал]
0

дорога хороша, спору нет, но о разметке этого же сказать не могу. отражаемость минимальна
Рашатумбай
5 Александр (Рашатумбай)   • 19:10:02, Сегодня [Материал]
0

Нормальна дорога вийшла, жаль не з чотирма смугами, та без капіталки основи.
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