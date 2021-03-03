Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 04.03.2021    03:21:18
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 3 » 11:39:05

В центре Житомира грузовик ЗИЛ протаранил легковушку. ФОТО

Вчера, 11:54:05 1788 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В центре Житомира грузовик ЗИЛ протаранил легковушку. ФОТО

 В центре Житомира грузовик ЗИЛ въехал в легковушку Оpel. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 марта на улице Грушевского.

Об этом 3 марта сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"2 марта инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Михаила Грушевского. Когда инспекторы прибыли на место происшествия, то установили, что произошло ДТП с участием автомобилей ЗИЛ и Opel Omega", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших. На водителя автомобиля ЗИЛ патрульные оформили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus