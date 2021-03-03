В центре Житомира грузовик ЗИЛ протаранил легковушку. ФОТО

В центре Житомира грузовик ЗИЛ въехал в легковушку Оpel. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 марта на улице Грушевского.
Об этом 3 марта сообщила пресс-служба патрульной полиции
Житомирской области.
"2 марта инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Михаила Грушевского. Когда инспекторы прибыли на место происшествия, то установили, что произошло ДТП с участием автомобилей ЗИЛ и Opel Omega"
, - говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших. На водителя автомобиля ЗИЛ патрульные оформили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).
Фото: патрульная полиция