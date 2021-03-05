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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 5 » 15:45:46

Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна – результаты опроса

Сегодня, 16:06:46 550 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна – результаты опроса

 69% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. При этом 22% считают, что Украина движется в правильном направлении, 9% - не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Больше всего сторонников нынешнего курса среди жителей Западной Украины – 26%. В Центре такого мнения придерживаются 23% опрошенных, на Юге – 22%, на Востоке – всего 13%.



По возрастному распределению, больше всего поддерживает направление движения страны молодежь 18-29 лет (37%). Среди 30-39-летних таких 27%, в категории 40-49 лет – 17%, 50-59 лет – 20%, среди людей старше 60 лет – 17%.

При этом ни в одной из возрастных групп и ни в одном регионе количество сторонников нынешнего курса страны не превышает количество противников.



Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Всего опрошено 2500 респондентов с помощью CATI – телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.
Тэги: опрос, украина
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Комментариев: 8
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:08:53, Сегодня [Материал]

А шо такоє? Гірше ж не мало бути. Сподіваюся, хоч встигли посміятися?
TarasS
6 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:31:05, Сегодня [Материал]

"на Востоке – всего 13%"

Восток честно проголосовал за ОПЗЖ в 2019 г. За полтора года выяснилось, что эта парламентская партия обманула Восток и ведет Украину не туда. Поэтому требование ликвидировать ОПЗЖ - абсолютно закономерное.
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:55:26, Сегодня [Материал]

... А було ж опитування (якби не того ж "Рейтингу") стосовно закриття мертвечуківських каналів. І там так само був розріз за електоратом партій. Суть у тому, що серед виборців ОПЗЖ знайшовся ненульовий відсоток тих, хто підтримав це закриття. =))
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 18:35:41, Сегодня [Материал]

таких было 90%.....
нельзя сидеть одной жопой на двух стульях, даже если у тебя кум "бог хохлов".
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 16:29:52, Сегодня [Материал]

А Тарасу и Перди нравится!
Главное, чтобы подальше от РФ, а что при этом получается все глубже в жопу, то такое.
TarasS
5 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:21:12, Сегодня [Материал]

"получается все глубже в жопу"

Кто про что - а пидар про глубже в жопу...
Gerhadriger
3 Dark (Gerhadriger)   • 16:32:15, Сегодня [Материал]

Да яке посміятись, каву у Відні не встигли ще попити після опери.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:15:27, Сегодня [Материал]

на самом деле всем всё нравицца
то они просто вату троллят....
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