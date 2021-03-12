26 марта может быть введен в эксплуатацию стадион «Полесье». Он на реконструкции уже 15 лет

Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил, что ОГА подала документы в государственную архитектурно-строительную инспекцию для ввода в эксплуатацию центрального стадиона «Полесье».

«4 марта было получено положительное экспертное заключение и документы были направлены в ГАСИ. 9 марта я имел разговор с главой ГАСИ и попросил максимального содействия в получении положительного заключения инспекции. Это даст нам возможность 26 марта сыграть первый домашний матч на стадионе «Полесье».

На стадионе проводятся дополнительные работы и исправляются недостатки, на которые нам указала Украинская ассоциация футбола. Устанавливается видеонаблюдение, подключаются электросети, строительные работы в принципе закончены, исправляются ошибки предыдущих очередей.



На стадионе также обновляются раздевалки, заказаны скамейки запасных, работы ведутся, работы не прекращаются. Есть огромная надежда, что ГАСИ даст нам положительное заключение, замечания УАФ будут устранены и мы сможем проводить домашние матчи на стадионе «Полесье», – сказал Бунечко во время онлайн-брифинга.