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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Март » 12 » 07:59:25

26 марта может быть введен в эксплуатацию стадион «Полесье». Он на реконструкции уже 15 лет

Сегодня, 02:00:46 1159 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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26 марта может быть введен в эксплуатацию стадион «Полесье». Он на реконструкции уже 15 лет

Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил, что ОГА подала документы в государственную архитектурно-строительную инспекцию для ввода в эксплуатацию центрального стадиона «Полесье».

«4 марта было получено положительное экспертное заключение и документы были направлены в ГАСИ. 9 марта я имел разговор с главой ГАСИ и попросил максимального содействия в получении положительного заключения инспекции. Это даст нам возможность 26 марта сыграть первый домашний матч на стадионе «Полесье».

На стадионе проводятся дополнительные работы и исправляются недостатки, на которые нам указала Украинская ассоциация футбола. Устанавливается видеонаблюдение, подключаются электросети, строительные работы в принципе закончены, исправляются ошибки предыдущих очередей.

На стадионе также обновляются раздевалки, заказаны скамейки запасных, работы ведутся, работы не прекращаются. Есть огромная надежда, что ГАСИ даст нам положительное заключение, замечания УАФ будут устранены и мы сможем проводить домашние матчи на стадионе «Полесье», – сказал Бунечко во время онлайн-брифинга.


Реконструкция центрального стадиона «Полесье» продолжается уже 15 лет.

Также в Житомире планируют подписать и утвердить Меморандум о сотрудничестве между областной государственной администрацией, областным советом и городским советом по поддержке развития футбола на 2021-2025 годы.

26 марта состоится матч 18-го тура первой лиги «Полесье» – «Кристалл».

Стадіон «Полісся» може бути введений в експлуатацію

стадион Полесье в Житомире - реконструкция

стадион Полесье в Житомире - реконструкция

стадион Полесье в Житомире - реконструкция

стадион Полесье в Житомире - реконструкция

стадион Полесье в Житомире - реконструкция

ФОТО: Житомир інфо

Тэги: Житомир, строительство, стадион, коррупция, Полесье
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Комментариев: 2
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 10:40:39, Сегодня [Материал]

Да уж, Керченский мост построили за 3 года, а мы стадион 15 лет реконструируем - ремонтируем
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:04:21, Сегодня [Материал]

Наконец-то! Единственный губернатор решил прекратить хищения со стадиона "Полесье". Особо огромные хищения средств с этого стадиона произошли при Гундиче, его заместителем Романом Щебетовым, который руковдил этой стройкой. Вот этот навес над трибунами обошелся налогоплательщикам в 200 миллонов. И осваивал эти 200 миллионов завод металлоконструкций, принадлежащий экс-вице-премьеру Геннадию Зубко - гражданину Англии. 16.05.2018 г Щебетова и Болейко арестовывали слественные органы за хищения в особо крупных размерах , При аресте Щебетов требовал позвонить Зубко. И, после звонка "Геши" , их отпустили. Проводили обыски дома и в областной администрации. Деньги, выделенные на восточную трибуну, успешно освоены, но, как видите, трибуны нету. И на боковые трибуны были выделены деньги, но и боковых трибун тоже нету. Как видите, это не футбольный стадион - чаши нету. Это есть легкоатлетический манеж. Размеры футбольного поля 106 на 68, глубина 2 метра. Небольшая арифметика - 14,4 тысяч кубометров земли по цене 2015 года - на общую стоимость 2883200 грн, было продано, а деньги положены в карман, а не в бюджет. А затем землю снова завозили и тратили деньги налогоплательщиков. Боковые трибуны, их стойки, перекрытия настолько были крепкие и качественными, что рушили их танком. Плиты перекрытия Щебетов продал, а деньги положил себе в карман. Стадион "Полесье" нельзя назвать футбольным стадионом потому, что отсутствует конструктивная чаша. Чаша дает возможность запускать волну и объединяет болельщиков. Самое интересное, что Западная трибуна, которую вы все видите на фотографиях, была сдана в эксплуатацию в 2015 году в таком виде , как сейчас. В 2015 году волонтерами там работали без денег футбольные фанаты "Полесья", такие, как "Пеня" и многие другие ребята.
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