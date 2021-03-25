Житомирянка сняла квартиру и создала там бордель

В Житомире 25-летняя женщина на съёмной квартире создала бордель, где за деньги предоставлялись сексуальные услуги. В полиции говорят, что расследование противоправной деятельности проводилось с декабря 2020 года.
"В середине марта по соответствующему постановлению суда полицейские провели санкционированный обыск в одной из квартир областного центра, где предоставлялись сексуальные услуги, по информации оперативников, двумя женщинами. Указанное жилье они снимали"
, - сообщила "ЖЖ
" полиция.
Из квартиры изъяли ноутбук с вебкамерой, несколько десятков презервативов, блокноты с черновыми записями и прочее.
После проведения необходимых следственных действий на основании собранных доказательств противоправной деятельности одной из женщин, 25-летней житомирянке, было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 302 (Создание или содержание мест разврата) УК.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 2 лет.