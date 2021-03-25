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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 25 » 11:58:04

Житомирянка сняла квартиру и создала там бордель

Сегодня, 12:07:04 900 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка сняла квартиру и создала там бордель

 В Житомире 25-летняя женщина на съёмной квартире создала бордель, где за деньги предоставлялись сексуальные услуги. В полиции говорят, что расследование противоправной деятельности проводилось с декабря 2020 года.

"В середине марта по соответствующему постановлению суда полицейские провели санкционированный обыск в одной из квартир областного центра, где предоставлялись сексуальные услуги, по информации оперативников, двумя женщинами. Указанное жилье они снимали", - сообщила "ЖЖ" полиция.

Из квартиры изъяли ноутбук с вебкамерой, несколько десятков презервативов, блокноты с черновыми записями и прочее.

После проведения необходимых следственных действий на основании собранных доказательств противоправной деятельности одной из женщин, 25-летней житомирянке, было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 302 (Создание или содержание мест разврата) УК.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 2 лет. 
Тэги: Житомир, квартира, Бордель
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 12:55:39, Сегодня [Материал]

....Из квартиры изъяли ноутбук с вебкамерой, несколько десятков презервативов, блокноты с черновыми записями и прочее....

Смешно читать.
Karab
2 Сергей (Karab)   • 14:59:25, Сегодня [Материал]

нужно быть теперь осторожным, так как по всем 3 критериям можно привлечь как минимум за сутенерство
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