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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 5 » 12:07:56

На Житомирщине пьяный в стельку мужчина разгуливал по поселку с боевой гранатой

Вчера, 12:13:56 666 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине пьяный в стельку мужчина разгуливал по поселку с боевой гранатой

 В Бердичевском районе полицейские задержали пьяного мужчину, который разгуливал по поселку с боевой гранатой. Инцидент произошел 4 апреля в пгт Гришковцы. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Около 13:00 в Бердичевский районный отдел полиции поступило сообщение о падении в придорожную канаву на одной из улиц Гришковцов вероятно нетрезвого мужчины. На место происшествия отправились полицейские сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители застали на обочине 66-летнего местного жителя. Мужчина действительно имел признаки опьянения и вел себя несколько неадекватно, в частности, отказывался вынуть из карманов руки и продемонстрировать их содержание. В итоге он вытащил и бросил в траву предмет, похожий на запал гранаты", – говорится в сообщении.


При поверхностном осмотре полицейские обнаружили у него в корпус гранаты Ф-1. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и работники взрывотехнической службы.
 

"Во время освидетельствования мужчины мы установили, что он действительно находился в состоянии опьянения – прибор показал наличие 2,62 промилле алкоголя. Боеприпас он якобы нашел в лесу", – комментирует начальник Бердичевского РВП Олег Мельничук.


Сейчас правоохранители выясняют происхождение гранаты, и цель, с которой мужчина ее хранил. 

Напомним, в Житомире нетрезвый водитель, угрожая полицейским гранатой, сам подорвался на взрывном устройстве.
Тэги: пьяный, Житомирщина, граната
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