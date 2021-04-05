На Житомирщине пьяный в стельку мужчина разгуливал по поселку с боевой гранатой

"Около 13:00 в Бердичевский районный отдел полиции поступило сообщение о падении в придорожную канаву на одной из улиц Гришковцов вероятно нетрезвого мужчины. На место происшествия отправились полицейские сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители застали на обочине 66-летнего местного жителя. Мужчина действительно имел признаки опьянения и вел себя несколько неадекватно, в частности, отказывался вынуть из карманов руки и продемонстрировать их содержание. В итоге он вытащил и бросил в траву предмет, похожий на запал гранаты", – говорится в сообщении.