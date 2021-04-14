Пьяный водитель мотоцикла устроил смертельное ДТП на Житомирщине: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Новоград-Волынском районе пьяный водитель мотоцикла с двумя пассажирами слетел с грунтовой дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погиб один из пассажиров - 34-летний мужчина.
"Правоохранители установили, что водитель мотоцикла Lifan, 37-летний житель Городницкой поселковой территориальной громады, двигаясь в направлении с. Перелесок, допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части в кювет. Водитель и один из пассажиров были госпитализированы в травматологическое отделение Новоград-Волынской больницы. Другой пассажир двухколесника от полученных травм погиб на месте",
- рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
По результатам проведенного освидетельствования водителя мотоцикла у него зафиксировано состояние алкогольного опьянения.
Следователи полиции объявили водителю транспортного средства подозрение в совершении уголовного преступления со смертельным исходом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.