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Пьяный водитель мотоцикла устроил смертельное ДТП на Житомирщине: ему грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 09:10:05 27 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный водитель мотоцикла устроил смертельное ДТП на Житомирщине: ему грозит до 10 лет тюрьмы

 В Новоград-Волынском районе пьяный водитель мотоцикла с двумя пассажирами слетел с грунтовой дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погиб один из пассажиров - 34-летний мужчина.

"Правоохранители установили, что водитель мотоцикла Lifan, 37-летний житель Городницкой поселковой территориальной громады, двигаясь в направлении с. Перелесок, допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части в кювет. Водитель и один из пассажиров были госпитализированы в травматологическое отделение Новоград-Волынской больницы. Другой пассажир двухколесника от полученных травм погиб на месте", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции.

По результатам проведенного освидетельствования водителя мотоцикла у него зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Следователи полиции объявили водителю транспортного средства подозрение в совершении уголовного преступления со смертельным исходом. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.
Тэги: пьяный, Житомирщина, дтп, мотоцикл
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