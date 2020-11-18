На Житомирщине АТОшник взял в заложники женщину и угрожал взорвать гранату. ОБНОВЛЕНО

"Во время выяснения семейных отношений нетрезвый местный житель угрожал гражданской жене гранатой. К месту происшествия были срочно направлены дополнительные силы правоохранителей для обеспечения безопасности жителей села. В итоге он сообщил, что граната у него учебная, и впоследствии добровольно передал ее правоохранителям. Полицейские-взрывотехники, осмотрев боеприпас, подтвердили, что он является учебно-тренировочным и не представляет опасности для окружающих", - информирует ГУ Нацполиции области.