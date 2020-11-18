Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 18.11.2020    20:41:02
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 18 » 09:51:04

На Житомирщине АТОшник взял в заложники женщину и угрожал взорвать гранату. ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:25:00 1149 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине АТОшник взял в заложники женщину и угрожал взорвать гранату. ОБНОВЛЕНО

 В селе Кореневка Житомирской области бывший участник Антитеррористической операции угрожал взорвать гранатой свою сожительницу.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. 

"Собеседники рассказали, что инцидент произошел 18 ноября, около 04:30", – информирует издание.

Правоохранители ввели в действие операцию "Заложник". После переговоров преступник сдался, он задержан. Люди не пострадали.

Правоохранители уточнили, что задержанный – местный житель 1980 года рождения.
 
Граната оказалась учебно-тренировочной и не представляла опасности для людей.
 

"Во время выяснения семейных отношений нетрезвый местный житель угрожал гражданской жене гранатой. К месту происшествия были срочно направлены дополнительные силы правоохранителей для обеспечения безопасности жителей села. В итоге он сообщил, что граната у него учебная, и впоследствии добровольно передал ее правоохранителям. Полицейские-взрывотехники, осмотрев боеприпас, подтвердили, что он является учебно-тренировочным и не представляет опасности для окружающих", - информирует ГУ Нацполиции области.


40-летнего мужчину доставили в Овручское отделение полиции. Сейчас с ним работают следователи.
Тэги: полиция, Житомирщина, граната, АТО
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:47:13, Сегодня [Материал]
+4

воин света, явно ведьма довела
melan
2 melan (melan)   • 11:31:05, Сегодня [Материал]
+1

не дала))
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:48:08, Сегодня [Материал]
0

скорее не смог
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 13:19:47, Сегодня [Материал]
+3

Ничего страшного, Аваков возьмет на поруки:)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus