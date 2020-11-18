На Житомирщине АТОшник взял в заложники женщину и угрожал взорвать гранату. ОБНОВЛЕНО

В селе Кореневка Житомирской области бывший участник Антитеррористической операции угрожал взорвать гранатой свою сожительницу.
Об этом сообщает "Обозреватель
" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"Собеседники рассказали, что инцидент произошел 18 ноября, около 04:30"
, – информирует издание.
Правоохранители ввели в действие операцию "Заложник". После переговоров преступник сдался, он задержан. Люди не пострадали.
Правоохранители уточнили, что задержанный – местный житель 1980 года рождения.
Граната оказалась учебно-тренировочной и не представляла опасности для людей.
"Во время выяснения семейных отношений нетрезвый местный житель угрожал гражданской жене гранатой. К месту происшествия были срочно направлены дополнительные силы правоохранителей для обеспечения безопасности жителей села. В итоге он сообщил, что граната у него учебная, и впоследствии добровольно передал ее правоохранителям. Полицейские-взрывотехники, осмотрев боеприпас, подтвердили, что он является учебно-тренировочным и не представляет опасности для окружающих", - информирует ГУ Нацполиции области.
40-летнего мужчину доставили в Овручское отделение полиции. Сейчас с ним работают следователи.