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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 27 » 16:10:00

10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как напился коньяка и пива

Вчера, 16:36:00 1153 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как напился коньяка и пива

 26 августа в больницу пгт Попельня попал 10-летний мальчик. Впоследствии выяснилось, что ему стало плохо после употребления алкоголя в компании друзей. Об этом сообщили в полиции Житомирской установлено.

Установлено, что он отдыхал с другими ребятами, которым было по 12 лет. В какой-то момент детям стало скучно и они решили пойти в магазин. Там купили коньяк, пиво и сигареты и все это начали употреблять.
 

"Первому нехорошо стало самому младшему из них. Хорошо, что старшие не растерялись и сразу потащили его в больницу", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП Наталья Гончарук.


Мальчик на момент его транспортировки в больницу находился уже без сознания. Поэтому его сразу доставили в реанимационное отделение, где диагностировали интоксикацию организма. Медики оказали ребенку необходимую помощь и сейчас с ним все в порядке.

Полицейские провели соответствующие беседы с родителями и ребятами. Также неприятный разговор ожидал работников и владельцев магазина, где детям продали алкоголь и сигареты.

Относительно продавщицы оформлены соответствующие материалы по ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также инициирован вопрос лишения торгового заведения лицензии на продажу этой группы товаров.
Тэги: дети, алкоголь, Житомирщина, пьяный
Комментариев: 1
Fedya
1 jose (Fedya)   • 21:55:03, Вчера [Материал]
0

Коньяк надо шампанским запивать, а пивом - водку...
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