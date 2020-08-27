10-летний мальчик попал в реанимацию после того, как напился коньяка и пива

26 августа в больницу пгт Попельня попал 10-летний мальчик. Впоследствии выяснилось, что ему стало плохо после употребления алкоголя в компании друзей. Об этом сообщили в полиции Житомирской установлено.
Установлено, что он отдыхал с другими ребятами, которым было по 12 лет. В какой-то момент детям стало скучно и они решили пойти в магазин. Там купили коньяк, пиво и сигареты и все это начали употреблять.
"Первому нехорошо стало самому младшему из них. Хорошо, что старшие не растерялись и сразу потащили его в больницу", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности ГУНП Наталья Гончарук.
Мальчик на момент его транспортировки в больницу находился уже без сознания. Поэтому его сразу доставили в реанимационное отделение, где диагностировали интоксикацию организма. Медики оказали ребенку необходимую помощь и сейчас с ним все в порядке.
Полицейские провели соответствующие беседы с родителями и ребятами. Также неприятный разговор ожидал работников и владельцев магазина, где детям продали алкоголь и сигареты.
Относительно продавщицы оформлены соответствующие материалы по ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также инициирован вопрос лишения торгового заведения лицензии на продажу этой группы товаров.