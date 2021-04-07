ДТП в Житомирской области: грузовик на скорости протаранил отбойник. ФОТО

В Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на обочину, где столкнулся с отбойником. ДТП произошло ночью 7 апреля на трассе Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции.
"Водитель транспортного средства Volvo не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего совершил наезд на колесоотбойник"
, - информирует полиция.
Во время ДТП автомобиль получил механические повреждения с материальным ущербом и повредил колесоотбойник. К счастью, обошлось без травмированных.
На водителя грузовика инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД Украины, что привело к ДТП).
Фото: патрульная полиция