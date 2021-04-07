Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 08 Апреля 2021    03:08:47
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 7 » 11:29:36

ДТП в Житомирской области: грузовик на скорости протаранил отбойник. ФОТО

Вчера, 11:30:36 889 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ДТП в Житомирской области: грузовик на скорости протаранил отбойник. ФОТО

 В Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на обочину, где столкнулся с отбойником. ДТП произошло ночью 7 апреля на трассе Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции.

"Водитель транспортного средства Volvo не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего совершил наезд на колесоотбойник", - информирует полиция.

Во время ДТП автомобиль получил механические повреждения с материальным ущербом и повредил колесоотбойник. К счастью, обошлось без травмированных.

На водителя грузовика инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД Украины, что привело к ДТП). 







Фото: патрульная полиция
Тэги: грузовик, дтп, Киев-Чоп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus