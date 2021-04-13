На Житнем рынке задержали «кидал», которые продавали житомирянам фальшивые доллары. ФОТО

13 апреля в Житомире на Житнем рынке разоблачили и задержали валютчиков, которые сбывали клиентам поддельные доллары. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Фальшивовалютчиков разоблачили утром, в центре Житомира, на территории Житнего рынка, сразу после продажи ими 300 фальшивых купюр долларов США"
, - информирует ведомство.
По данным следствия, незаконным приобретением, хранением с целью сбыта и сбытом поддельной иностранной валюты в виде банкнот занималась группа лиц, жители Житомирщины, 1970-1980 годов рождения.
Предварительно установлено, что только в последнее время они продали различным гражданам более 1000 фальшивых долларов США.
"Сейчас проводятся санкционированные обыски по местам жительства задержанных, устанавливается их причастность к совершению других преступлений. Досудебное расследование по ч. 2 ст. 199 УК Украины проводит Главное управление Нацполиции в области"
, - добавляет прокуратура.
Фото: прокуратура