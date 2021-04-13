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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 13 » 11:56:55

На Житнем рынке задержали «кидал», которые продавали житомирянам фальшивые доллары. ФОТО

Вчера, 11:57:55 2308 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житнем рынке задержали «кидал», которые продавали житомирянам фальшивые доллары. ФОТО

 13 апреля в Житомире на Житнем рынке разоблачили и задержали валютчиков, которые сбывали клиентам поддельные доллары. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

"Фальшивовалютчиков разоблачили утром, в центре Житомира, на территории Житнего рынка, сразу после продажи ими 300 фальшивых купюр долларов США", - информирует ведомство.



По данным следствия, незаконным приобретением, хранением с целью сбыта и сбытом поддельной иностранной валюты в виде банкнот занималась группа лиц, жители Житомирщины, 1970-1980 годов рождения.

Предварительно установлено, что только в последнее время они продали различным гражданам более 1000 фальшивых долларов США.

"Сейчас проводятся санкционированные обыски по местам жительства задержанных, устанавливается их причастность к совершению других преступлений. Досудебное расследование по ч. 2 ст. 199 УК Украины проводит Главное управление Нацполиции в области", - добавляет прокуратура.



Фото: прокуратура
Тэги: обмен валют, доллары, кидалы, валютчики, житний рынок
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Комментариев: 4
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:39:31, Вчера [Материал]

Десятки лет там стоят валютчики. Что за аномалия, что вдруг кто-то решил их заметить? Ну как заметить? Завтра будут там же стоять, как ни в чем ни бывало.
melan
2 melan (melan)   • 16:01:59, Вчера [Материал]

так их менты и крышуют, видать родственников какого то чина киданули.
ax
3 Ax Axovich (ax)   • 17:03:20, Вчера [Материал]

"300 фальшивых купюр долларов США" то триста купюр чи триста доларів?
ОЧЕНЬ
4 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 01:35:18, Сегодня [Материал]

Какие же менты циничные гады ! Там эти кидала уже лет 30 стоят , и никто этого не знал ? Вы людей за идиотов держите ?
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