Житомирским валютчикам за продажу фальшивых долларов грозит до 12 лет заключения

В Житомире четырем валютчикам, уличенным в сбыте фальшивых долларов США, изменены подозрения, согласно которым предусмотрено более суровое наказание. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"В ходе досудебного следствия, по результатам детального изучения обстоятельств совершения уголовных преступлений установлено, что фигуранты дела совершали преступления в составе организованной группы, в которую входили четыре человека. Сейчас на основании выявленных дополнительных обстоятельств, 2 июня 2021 года, четырем лицам сообщено об изменении подозрений с ч. 2 на ч. 3 ст. 199 УК Украины, которая предусматривает более суровое уголовное наказание",
- информирует ведомство
.
Стоит отметить, что санкция ч. 2
ст 199 предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет
с конфискацией имущества, тогда как ч. 3
– лишение свободы на срок от 8 до 12 лет
с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомире разоблачили группировку валютчиков, которые сбывали клиентам поддельные доллары. Их задержали 13 апреля после продажи фальшивых банкнот вблизи Житнего рынка
. Полицейские разыскивали других пострадавших от действий мошенников
.