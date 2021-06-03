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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 3 » 15:19:28

Житомирским валютчикам за продажу фальшивых долларов грозит до 12 лет заключения

Сегодня, 15:19:28 799 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирским валютчикам за продажу фальшивых долларов грозит до 12 лет заключения

 В Житомире четырем валютчикам, уличенным в сбыте фальшивых долларов США, изменены подозрения, согласно которым предусмотрено более суровое наказание. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

"В ходе досудебного следствия, по результатам детального изучения обстоятельств совершения уголовных преступлений установлено, что фигуранты дела совершали преступления в составе организованной группы, в которую входили четыре человека. Сейчас на основании выявленных дополнительных обстоятельств, 2 июня 2021 года, четырем лицам сообщено об изменении подозрений с ч. 2 на ч. 3 ст. 199 УК Украины, которая предусматривает более суровое уголовное наказание", - информирует ведомство.

Стоит отметить, что санкция ч. 2 ст 199 предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, тогда как ч. 3 – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомире разоблачили группировку валютчиков, которые сбывали клиентам поддельные доллары. Их задержали 13 апреля после продажи фальшивых банкнот вблизи Житнего рынка. Полицейские разыскивали других пострадавших от действий мошенников.

Тэги: обмен валют, валютчики, Житомир
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Комментариев: 11
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:54:45, Сегодня [Материал]

Доллар не подкреплён золотом-это просто бумага. И за бумагу садить человека на 12 лет? Маразм. Вон Англичане ежемесячно штампуют эту бумагу и никому в голову не пришло посадить их в турьму
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 15:56:35, Сегодня [Материал]

пора вже вам заводити гумористичну колонку. ледь кавою не подавився. пишіть ще!
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:31:18, Сегодня [Материал]

100%. І до вже наявних позначок матеріалів "PR", "Реклама" додати ще опції "Гумор", "Розважальна рубрика".
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:10, Сегодня [Материал]

На 2. https://www.youtube.com/watch?v=NlhbdEf1Dvg Подивиться відео, з якої води Ви п'єте свою каву.
Марцун дав правдиві свідчення після того, як Коцюбко вкусив його за палець
predi
6 predi (predi)   • 17:56:39, Сегодня [Материал]

Ого!
Недалекий раше ватник коцюбко вкусив за палець посадову особу?
То як могли привити собачі навики кацапському отгаману?
Але, якщо зрозуміти що це звірі, то тоді все сходиться. Яка раша, такий її і отгаман: недороблена рашка суспензія в протиріччі з логікою.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:10:00, Сегодня [Материал]

На 6. У вас у чиновников вместо мозгов желудок и именно это обьявили вам . сегодня в сессийном зале житомирский Майдан. 10 июня в 11 часов опять собирается Майдан. Явка обьязательна. сегодня выяснили. что воду которую вы покупаете возле своих домов не является родниковой. а является из под крана. Чиновники сознались сегодня в том . что Житомирян щитают лохами. и продают им обыкновенную трубопроводную воду. За такой напёрсточный обман нужно вам все пальцы обглодать. Люди искренно верили, что покупают родниковую воду. И лишь по этому платили вам за неё деньги.
predi
10 predi (predi)   • 18:50:22, Сегодня [Материал]

Кому "Вам" собака путіна хоче пальці об'їсти?
Давай ФИО персонально.
Чекаєм ватнік.
То коли поміняєш свої долларові папірці на українську валюту?
Хороша пропозиція, рубль пупкінський. 100 гривен за 100 доларів, котрі папірці. Ти ж заробиш на курсі! Чому мовчиш путінський остолоп?
Provocateur
11 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:02:04, Сегодня [Материал]

... І щось мені підказує, що п. Коцюбко аж ніяк не гребує цими самими "папірцями" по життю. =))
predi
5 predi (predi)   • 17:40:09, Сегодня [Материал]

А шо, гуморний рашський прибамбас Alex Ivanov (AlexIvanov).
О! Ідея. Я не комерсант, але готовий всі твої долларі, котрі : "Доллар не подкреплён золотом-это просто бумага" купити в пропорції 100 гривен за 100 долларів. Давай адресу, викуплю твої бумажки щоб ти спав спокійно.
Можу навіть погодитись на твою рідну валюту раше путен вбивця котра котується в рублях в пропорції 100рус.рубль.за 100 долларів.
Згоден ватнік?
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:03:03, Сегодня [Материал]

На 5. Зачем расформировали психбольницу? Зачем?
predi
9 predi (predi)   • 18:41:41, Сегодня [Материал]

Ти звідти?
Бо загал про розформування нічого не знає?
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